Transat Café L'Or. Les Class 40 arrivent en Espagne, des Normands sur le podium de la première étape

Sport. Comme prévu en raison des conditions météo, la flotte des Class 40 de la Transat Café L'Or arrive en Espagne, à La Corogne, mercredi 29 octobre, pour une escale. L'équipage Seafrigo Sogestran, composé de Guillaume Pirouelle et Cédric Chateau, termine 2e de cette première étape.

Publié le 29/10/2025 à 09h49, mis à jour le 29/10/2025 à 10h13 - Par Célia Caradec
Guillaume Pirouelle (à gauche) et Cédric Chateau, skippers du Class 40 Seafrigo Sogestran, terminent cette étape en deuxième position. - Jean-Louis Carli - Alea

C'est fait ! Les premiers Class 40 de la Transat Café L'Or sont arrivés à La Corogne, à la pointe nord-ouest de l'Espagne, mercredi 29 octobre. Ce port marque l'arrivée de la première étape de la transatlantique en double pour les bateaux de cette catégorie, les plus petits de la compétition.

C'est le duo formé par Corentin Douguet et Axel Tréhin, sur le Class 40 SNSM, faites un don !, qui a franchi en premier la ligne d'arrivée à 8h05, après avoir pris les commandes de la course dans le golfe de Gascogne.

Le podium pour Seafrigo Sogestran

Un équipage qui porte haut les couleurs de la Normandie termine en deuxième position, après avoir fait toute la course dans le paquet de tête : Guillaume Pirouelle et Cédric Chateau, sur Seafrigo Sogestran, sont arrivés 21 minutes après les leaders. Le Class 40 Amarris, skippé par Achille Nebout et Gildas Mahé, complète le podium.

Cet arrêt en Espagne sur la route de la Martinique a été décidé par la direction de course en raison d'une dépression qui s'annonce sur les côtes portugaises. Le départ de la deuxième étape sera donné "dès que les conditions le permettront" avait précisé la direction de course, dimanche 26 octobre. Il pourrait être fixé "vraisemblablement en fin de week-end". Le classement général de la Transat Café L'Or se fera en cumul de temps des deux étapes (Le Havre - La Corogne et La Corogne - Fort de France).

