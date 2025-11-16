Transat Café L'Or. Des Normands vont-ils gagner ? Le suspens est entier en Class 40 !

Ils sont en tête de la Transat Café L'Or ces derniers jours, grâce aux alizés des mers du sud qui ont porté leur bateau, le Class 40 Seafrigo Sogestran. Mais les Normands Guillaume Pirouelle et Cédric Chateau ne sont pas assurés d'être déclarés vainqueurs de la 17e route du café. Le suspens reste en effet entier avant l'arrivée en Martinique des premiers bateaux de leur flotte, prévue dans la nuit de lundi 17 à mardi 18 novembre.

Le duo de Havrais est désormais à moins de 300 milles nautiques des côtes, au coude à coude avec Corentin Douguet et Axel Tréhin du Class 40 SNSM Faites un don (2e), qui a longtemps mené la flotte après avoir opté pour une route plus au nord. Ce duo a remporté la première étape de la course, entre Le Havre et La Corogne, avec 21 petites minutes d'avance seulement sur les Normands. Pour s'adjuger la Transat, Guillaume Pirouelle et Cédric Chateau devront donc arriver avec au moins 21 minutes d'avance sur le Class 40 SNSM, dans la baie de Fort de France.

"Cela va se jouer sur des détails"

Tout se jouera dans les prochaines heures, comme l'indique Guillaume Pirouelle ce dimanche, à la mi-journée : "pour le moment, c'est plutôt favorable pour nous, mais cela restera serré jusqu'à la fin (...) Il va falloir tirer des bords, on a plus de distance à parcourir, donc il faut trouver les bons angles de vent, alors que SMSM ils sont sur une route directe, mais avec moins de vent. Cela va jouer sur ces petits détails".

Les derniers routages établis par la direction de course, ce dimanche 16 novembre, à 11h, tablent sur une arrivée de Guillaume Pirouelle et Cédric Chateau lundi 17 novembre, peu après 19h heures, heure de métropole (14h en Martinique)… Et en seconde position derrière le duo Douguet/Tréhin, attendu environ une demi-heure plus tôt dans la baie de Fort de France, selon les mêmes estimations.

L'équipe Seafrigo Sogestran se montre plus prudente, avec une fourchette d'arrivée plus large : entre 18h et 1h du matin, heure de Paris. La météo à l'approche des côtes martiniquaises sera déterminante.