Transat Café L'Or. Les Normands Guillaume Pirouelle et Cédric Chateau vainqueurs en Martinique !

Sport. Au terme d'un suspense haletant, les Havrais Guillaume Pirouelle et Cédric Chateau ont franchi la ligne d'arrivée de la Transat Café L'Or en tête, lundi 17 novembre, dans la baie de Fort de France. Grâce à une avance de seulement 7 minutes, ils remportent la 17e édition de la route du café en Class 40.

Publié le 17/11/2025 à 23h18 - Par Célia Caradec
Cédric Chateau et Guillaume Pirouelle remportent la 17e route du café en Class 40. - Jean-Louis Carli - Alea

Comme un symbole, ils avaient pris le meilleur départ, dimanche 26 octobre, au large du Havre, à bord du Class 40 Seafrigo Sogestran. Les Normands Guillaume Pirouelle et Cédric Chateau ont franchi la ligne d'arrivée de la Transat Café L'Or en premier, lundi 17 novembre, dans la baie de Fort de France. Il était alors 15h57 et 43 secondes en Martinique, cinq heures de moins qu'en métropole.

7 minutes d'écart seulement !

Avant d'être officiellement déclarés vainqueurs de la 17e route du café, le duo de Havrais a toutefois dû patienter 21 minutes et 38 secondes… Le temps d'avance qu'avaient engrangé leurs poursuivants, Corentin Douguet et Axel Tréhin. L'équipage du Class 40 SNSM Faites un don ! avait en effet devancé les Havrais au terme de la première étape de la course, entre Le Havre et La Corogne. 

Une belle revanche pour Cédric Chateau et Guillaume Pirouelle après les déboires de l'édition 2023.Une belle revanche pour Cédric Chateau et Guillaume Pirouelle après les déboires de l'édition 2023. - Jean-Louis Carli - Alea

Au final, Guillaume Pirouelle et Cédric Chateau remportent la course avec seulement 7 minutes et 21 secondes d'avance au classement général. "On a eu des conditions difficiles, ça a été long, on s'est battus tout du long et on y a cru tout du long aussi, et ça a payé !" a réagi le premier à l'arrivée sur les pontons. "C'est une vraie revanche sur 2023 où on était partis dans des conditions complexes, une revanche sur 2024 quand le bateau était abandonné au milieu de l'Atlantique" a souligné son coskipper.

Deux routes différentes

Les deux premiers bateaux auront fait durer le suspense jusqu'au bout, après avoir pourtant opté pour des stratégies totalement différentes. Après le départ de la 2e étape, SNSM Faites un don ! a choisi une route nord, en longeant l'archipel des Açores, plus directe mais aussi plus agitée. Seafrigo Sogestran a privilégié une route sud, longeant l'archipel des Canaries, bénéficiant des alizés qui ont permis à Guillaume Pirouelle et Cédric Chateau de rattraper leur retard et de prendre la tête de la flotte à quelques jours de l'arrivée.

Une victoire normande

"C'est une grande fierté ! se réjouit Cédric Blondel, directeur du Sport nautique et plaisance du Havre (SNPH), Guillaume a commencé l'optimist à 8 ans chez nous, cela montre l'excellence de nos parcours de formation". Le Havrais avait marqué les esprits en arrivant 2e de la Solitaire du Figaro dès sa première participation, en 2022.

Proches et partenaires des skippers du Class 40 Seafrigo Sogestran ont célébré l'arrivée en Martinique.Proches et partenaires des skippers du Class 40 Seafrigo Sogestran ont célébré l'arrivée en Martinique. - Jean-Louis Carli - Alea

C'est aussi une consécration pour Cédric Chateau, qui coordonne le pôle espoir du Havre de la Ligue de voile de Normandie et dirige la Normandy Elite Team. Ce natif de Rouen, qui a commencé la voile au club de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, avait terminé 3e de la Transat en 2021. Il fut aussi le premier entraîneur de Charlie Dalin, dernier vainqueur du Vendée Globe et lui aussi originaire du Havre.

Galerie photos
