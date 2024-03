Normandie. "C'était une course contre la montre" : le voilier frappé par la foudre a pu être récupéré

Il a fini par apparaître, quelque part entre la Martinique, les Açores et les Bermudes. Le Class 40 Sogestran Seafrigo, frappé par la foudre début mars, a pu être identifié et pris en remorque, mardi 12 mars, par l'équipage monté en urgence pour tenter de retrouver ce voilier normand, à la dérive depuis dix jours dans l'Atlantique. Les Cherbourgeois Pierrick Letouzé et Noa Geoffroy, présents à bord au moment de l'incident, avaient en effet été contraints d'abandonner le navire pour être secourus par un cargo.

L'état de la coque : "une bonne surprise"

L'emplacement du Class 40 accidenté était connu grâce à sa balise GPS. "C'était une course contre la montre, il fallait récupérer le bateau le plus vite possible avant l'arrivée d'une dépression, pour éviter qu'il ne dérive davantage vers l'est, raconte le Havrais Cédric Chateau, co-skipper du Class 40 Sogestran Seafrigo. On est arrivés sur zone en fin de journée. Nous avions environ une heure pour monter à bord, sécuriser l'amarrage, vérifier qu'on pouvait le tracter avant la tombée de la nuit."

Outre la joie d'avoir retrouvé le bateau, c'est aussi une forme de soulagement qui domine. "Quand on a vu que le Class 40 flottait dans ses lignes, c'était très plaisant, cela signifiait qu'on n'avait pas trop d'eau à bord. La coque a l'air relativement préservée, c'est une bonne surprise", poursuit Cédric Chateau. Dès ce mercredi, une première évaluation des dégâts va être réalisée. Une partie du gréement est notamment endommagée.

Objectif Québec - Saint-Malo

Si la participation à la Transat Lorient-New York semble compromise, Cédric Chateau et son co-skipper Guillaume Pirouelle espèrent parvenir à remettre le Class 40 sur pied pour la Québec Saint-Malo, qui s'élance le dimanche 30 juin. "Une grosse collision avec un autre bateau et la foudre qui tombe sur son mât… C'est sûr que ce bateau a eu un début de vie marqué, mais ce n'est pas un bateau mal né !", assure Cédric Chateau, qui rappelle notamment que le Class 40 Sogestran Seafrigo a récemment remporté la Rorc Caribbean 600.