Voile. Frappés par la foudre au milieu de l'Atlantique : ces skippers normands évoquent "un énorme flash rose-violet"

"On a vraiment ressenti une sorte d'explosion, avec un énorme flash rose-violet. Ça a duré une demi-seconde mais c'est quelque chose qu'on n'oubliera pas", témoigne Pierrick Letouzé. Ce skipper de la Manche était en plein océan Atlantique avec son coéquipier Noa Geoffroy - également Manchois - sur le bateau Class40 Sogestran Seafrigo quand ils ont été frappés par la foudre dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 mars. Après avoir gagné la course Caribbean 600, ils ramenaient le voilier des Antilles au Havre.

Ils ont vu arriver l'orage : "On a vraiment essayé de s'en sortir, jusqu'au moment où la foudre frappait de plus en plus près du bateau", explique-t-il. Mais un éclair a finalement touché le navire. Les deux Cherbourgeois ont dû rapidement réagir. "On a l'alarme incendie qui s'est déclenchée sur le bateau. Tout l'électronique a brûlé. On a aspergé l'ensemble avec un extincteur. On a immédiatement vu que le bateau avait une voie d'eau", détaille Pierrick Letouzé. Il a alors écopé et tenté de boucher la voie d'eau pendant que Noa Geoffroy s'occupait d'affaler les voiles et de mettre le bateau en sécurité.

Une expédition pour retrouver le bateau Cédric Chateau, l'un des skippers, non présent sur le Class40 au moment des faits, est en train de monter une équipe pour retrouver le bateau en mer. "Le devenir du bateau est incertain. Pour l'instant, on sait qu'il flotte", explique-t-il. La balise de géolocalisation est encore active. Sept marins expérimentés ont récupéré un catamaran en Martinique mercredi 6 mars pour partir à la recherche du Class40 et le ramener aux Antilles.

Les deux marins ont alors déclenché leurs balises de détresse. "On a suivi toutes les procédures en cas d'urgence. Nous avons préparé le radeau d'évacuation, le grab bag d'évacuation (sac de survie)…", précise Pierrick Letouzé. Ils ont passé la nuit à surveiller le bateau. Au petit matin, un avion les a survolés et les a prévenus qu'un cargo était en route vers eux. Après quelques difficultés, ils ont réussi à monter à bord. "On est montés dans le cargo et on a vu le bateau s'éloigner petit à petit. C'était vraiment une sensation… étrange", conclut-il. Ils font route vers le Panama avec un équipage russe.