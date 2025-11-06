Voile. Tom Laperche et Franck Cammas (SVR-Lazartigue) remportent la Transat Café l'Or Le Havre Normandie

C'est une première victoire pour Tom Laperche et la 5e pour Franck Cammas (un record sur l'épreuve). Le duo a remporté mercredi 5 novembre la Transat Café l'Or Le Havre Normandie. Le temps de course de SVR-Lazartigue est de 10 jours, 13 heures, 3 minutes et 58 secondes. Il a effectué les 5 400 milles du parcours entre Le Havre et Fort-de-France à la vitesse de 21,34 nœuds (en route directe) à bord de leur Ultim. Il a en réalité parcouru 6 490,10 milles à la vitesse moyenne de 25,65 nœuds (sur l'eau).

Une course parfaite

Dès les premières heures de course, le duo était aux avant-postes. Le duel avec les tenants du titre (Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse) s'est achevé dès la première nuit à cause de l'avarie de safran du Maxi Banque Populaire XI. Si Sodebo Ultim 3 et Actual Ultim 4 ont tenu dans le golfe de Gascogne, Tom Laperche et Franck Cammas ont ensuite creusé patiemment l'écart. Premiers à être entrés dans le Pot-au-noir et premiers retardés, ils ont aussi été les premiers à en sortir avec une avance suffisamment conséquente pour aborder la fin du parcours avec sérénité.

Un record pour Franck Cammas

Tom Laperche offre à l'Ultim SVR-Lazartigue le succès le plus prestigieux depuis sa mise à l'eau en 2021. Franck Cammas, lui, entre dans l'histoire de la course : après ses succès en 2001, 2003, 2007 et 2021, il devient le premier marin à avoir remporté la Transat Café l'Or Le Havre Normandie à cinq reprises.

Deuxième place pour l'Ultim Sedebo

Ce jeudi 6 novembre, à 2h40 (heure locale, 7h40 à Paris), Thomas Coville et Benjamin Schwartz ont franchi en deuxième position la ligne d'arrivée des Ultim en baie de Fort-de-France. Le temps de course de Sodebo est de 10 jours, 17 heures, 340 minutes et 9 secondes.

Thomas Coville, 57 ans et des transatlantiques en pagaille, a embarqué Benjamin Schwartz (39 ans), skipper particulièrement expérimenté mais bizut en Ultim sur la Transat Café l'Or. A bord d'un bateau éprouvé (il a été mis à l'eau en 2019), le duo a su en tirer le meilleur au point de rivaliser longtemps avec SVR-Lazartigue, brièvement leaders au cap Finisterre.