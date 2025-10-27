En ce moment L'horizon Pierre GARNIER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Transat Café l'Or. Banque Populaire, le tenant du titre, victime d'une avarie

Sport. Le tenant du titre de la transat Café l'Or, Banque Populaire, avec à bord Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse, a été victime d'une avarie lundi 27 octobre 2025 dans la matinée. Le bateau doit faire une escale technique à Lorient.

Publié le 27/10/2025 à 08h39 - Par Pierre Durand-Gratian
Transat Café l'Or. Banque Populaire, le tenant du titre, victime d'une avarie
L'Ultim tenant du titre a été victime d'une avarie.  - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Tenant du titre, l'Ultim Banque Populaire barré par Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse, s'est arrêté lundi 27 octobre à Lorient dans le Morbihan, en raison d'une avarie quelques heures après son départ dans la Transat Café L'Or, a annoncé la direction de course. Le multicoque a rencontré un "problème de safran bâbord" dimanche aux alentours de 21h (GMT+1), a expliqué l'écurie, qui travaille à "établir un diagnostic technique" plus précis. Selon le règlement, le bateau devra s'arrêter au moins quatre heures avant de pouvoir repartir.

Le navire luttait pour la première place

Alternant à la première place une bonne partie de la soirée avec SVR Lazartigue de Tom Laperche et Franck Cammas, Banque Populaire a commencé à se dérouter vers Lorient, son port d'attache, au passage de la pointe de Bretagne. Il a atteint sa destination aux alentours de 6h, tandis que les trois autres Ultim engagés ont continué à filer à très haute vitesse vers le cap Finisterre (Espagne), qu'ils devraient dépasser dans quelques heures. Le premier Ultim est attendu en Martinique, à l'arrivée, autour du 5 novembre.

Avec AFP

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Transat Café l'Or. Banque Populaire, le tenant du titre, victime d'une avarie
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple