Transat Café l'Or. Banque Populaire, le tenant du titre, victime d'une avarie

Tenant du titre, l'Ultim Banque Populaire barré par Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse, s'est arrêté lundi 27 octobre à Lorient dans le Morbihan, en raison d'une avarie quelques heures après son départ dans la Transat Café L'Or, a annoncé la direction de course. Le multicoque a rencontré un "problème de safran bâbord" dimanche aux alentours de 21h (GMT+1), a expliqué l'écurie, qui travaille à "établir un diagnostic technique" plus précis. Selon le règlement, le bateau devra s'arrêter au moins quatre heures avant de pouvoir repartir.

Le navire luttait pour la première place

Alternant à la première place une bonne partie de la soirée avec SVR Lazartigue de Tom Laperche et Franck Cammas, Banque Populaire a commencé à se dérouter vers Lorient, son port d'attache, au passage de la pointe de Bretagne. Il a atteint sa destination aux alentours de 6h, tandis que les trois autres Ultim engagés ont continué à filer à très haute vitesse vers le cap Finisterre (Espagne), qu'ils devraient dépasser dans quelques heures. Le premier Ultim est attendu en Martinique, à l'arrivée, autour du 5 novembre.

Avec AFP