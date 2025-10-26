Transat Café l'Or. Trois trimarans chavirent, les équipages hélitreuillés

Début de course mouvementé sur la Transat Café l'Or. Samedi 25 octobre, la catégorie Ocean Fifty s'est élancée un jour plus tôt. Trois équipages ont déjà chaviré, au terme d'une nuit difficile en mer.

Trois chavirages…

Avec un vent de 22 à 25 nœuds établis rafale 30 nœuds avec 3 mètres de creux, c'est d'abord l'Ocean Fifty Lazare X Hellio qui s'est renversé vers 22h30 au large de La Hague, dans la Manche. Parti en tête, le duo de skippers Erwan Le Draoulec et Tanguy Le Turquais a été hélitreuillé.

Deux heures plus tard, même scénario pour l'Ocean Fifty Koesio, qui n'est pas allé plus loin que le nord de Guernesey. Le bateau était alors en 8e position. Erwan Leroux et Audrey Ogereau sont sains et saufs et en bonne santé.

… et une escale technique

Enfin, Matthieu Perraut et Jean-Baptiste Gellée n'auront pu aller que jusqu'au large de la côte des Abers, au niveau du Finistère en Bretagne. Eux aussi se sont renversés avec l'Ocean Fifty Inter Invest, vers 4h du matin. "Les deux skippers ont été hélitreuillés aux environs de 6h", indique la direction de course.

Inter Invest a également chaviré, au large des côtes bretonnes. - Célia Caradec

Par ailleurs, après une casse de grand-voile, l'équipage de Viabilis Océans, formé par Baptiste Hulin et Thomas Rouxel, est contrait de se dérouter vers la Bretagne Nord pour une escale technique.

Au lever du jour, il ne restait donc plus que six Ocean Fifty en route, moins de 24h après le départ. Ce dimanche 26 octobre, les 64 autres bateaux paradent au large du Havre, avant de prendre la mer et de s'élancer aussi pour une Transatlantique direction la Martinique, dans les Antilles. Le début de course s'annonce compliqué avec une météo pas des plus clémentes.