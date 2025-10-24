[Actualisé] Transat Café L'Or. A quelle heure et où se placer pour profiter du départ au Havre, dimanche 26 octobre ?

C'est bientôt l'heure des au revoir. Dimanche 26 octobre, 64 bateaux pour de la Transat Café L'Or 2025 vont mettre le cap vers Fort-de-France, en Martinique, port d'arrivée de cette 17e route du café. Le départ des marins peut se vivre depuis la terre, à plusieurs endroits stratégiques. La catégorie Ocean Fifty quitte quant à elle Le Havre dès ce samedi après-midi.

Si le ponton est réservé aux proches des skippers, le public peut venir voir les au revoir depuis les quais. - Célia Caradec

Au bord du bassin Paul Vatine

Coup de chance pour les lève-tard, grâce aux marées, les navires ne quitteront le bassin Paul Vatine qu'à partir de 10 heures du matin. Mais le ballet sera savamment orchestré, pour faire sortir l'ensemble de la flotte dans les temps. Ce sont les plus petits navires, les monocoques de 40 pieds (Class40), qui lanceront le bal. C'est aussi la catégorie où l'on compte le plus de navigateurs normands. Voici les horaires de départ des pontons :

- Class 40 (quai des Antilles) : un appareillage toutes les minutes, entre 10h et 10h41 (depuis le quai des Antilles), en commençant par le navire le plus proche du ponton d'honneur (Bleu Blanc Planète Location)

- Ultim (bassin de l'Eure) : un appareillage toutes les 3 minutes, entre 11h et 11h09 (d'abord Banque Populaire, puis Sodebo, puis SVR Lazartigue et enfin Actual)

- Imoca (quai de la Réunion) : un appareillage toutes les minutes, entre 11h15 et 11h32, d'ouest en est (11TH Hour Racing sera le premier à quitter le ponton, Charal le dernier)

Pour voir passer un maximum de bateaux et surtout donner de la voix pour encourager les skippers, se positionner de part et d'autre du pont des Docks peut-être une bonne idée…

Depuis le pont des Docks, un observatoire stratégique pour voir passer les bateaux qui partent des pontons. - Célia Caradec

Sur l'esplanade Mandela

Avant le départ officiel de la course, une parade est prévue dans l'avant-port, entre 11h et 13h, visible depuis le quai de Southampton et les esplanades Mandela et Chirac. Pour patienter avant l'arrivée des premiers bateaux, la chorale de l'Hydro (ENSM) animera l'esplanade Mandela à partir de 10h. L'association havraise Rasin'Kreyol prendra le relais pour une déambulation festive pendant la parade des bateaux. Une tribune permettra de profiter de la parade, commentée en direct.

Jumelles indispensables pour mieux profiter du spectacle. - Célia Caradec

A la plage ou au cap de la Hève

Si la flotte ne va plus jusqu'à la bouée d'Etretat comme par le passé, il sera possible de l'admirer depuis la plage à partir de 14h, ou le cap de la Hève, au large duquel sera donné le départ officiel. S'équiper d'une bonne paire de jumelles est tout de même conseillé !

Les départs des différentes catégories seront échelonnés :

- 14h10 : départ des 4 Ultim, les maxi-trimarans de 32m

- 14h30 : départ des 18 Imoca, les monocoques de 18m

- 14h50 : départ des 42 Class40, les monocoques de 12m

Chaque catégorie de bateau dispose d'un parcours dédié, entre 3 750 et 6 200 milles, ce qui devrait permettre d'avoir des arrivées groupées des premiers de chaque catégorie entre le 5 et le 7 novembre, en Martinique.

Pratique. Les horaires de départ peuvent être décalés en raison d'aléas météorologiques. Plus d'infos sur transatcafelor.org.