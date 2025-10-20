[Photos] Transat Café L'Or. Cap sur la Martinique : sur les quais du Havre, c'est les Antilles !

Ils ne passent pas inaperçus, avec leurs belles tenues orange et jaune aux couleurs du soleil. Les musiciens et danseurs de l'Association Dynamique d'Outre-Mer (ADOM) animent les quais du Havre, à l'occasion de la Transat Café L'Or, dont l'arrivée sera jugée, pour la troisième fois, dans la baie de Fort-de-France, en Martinique.

Le groupe ADOM a animé le village ce week-end. - Célia Caradec

Ce groupe, composé d'Antillais vivant en Ile-de-France, partage avec le public du village la tradition du carnaval, très vivante sur l'île aux Fleurs. "Nous sommes fiers de pouvoir représenter la Martinique d'apporter un peu de chaleur au Havre !", sourit Micheline Paradis, l'une des percussionnistes, qui a déjà assisté à l'arrivée des bateaux à Fort-de-France par le passé. "La course c'est aussi une manière de faire connaître et de valoriser notre île."

Les subtilités du rhum

La collectivité territoriale de Martinique est représentée sur le village à travers une halle où des artisans exposent leur savoir-faire : vannerie, cacao, café, vanille, liqueurs, punch, épices, bougies… Sur le pavillon du Coderum, l'organisme qui regroupe producteurs et distillateurs, on peut aussi découvrir la fabrication du rhum agricole martiniquais.

Au pavillon du Coderum, on peut découvrir la fabrication du rhum, que l'on souhaite le déguster ou non. - Célia Caradec

Outre les dégustations (avec modération !) des produits d'une douzaine de marques différentes, des casques permettent de visiter virtuellement les distilleries et habitations (exploitations agricoles où l'on cultive la canne à sucre). "Nous avons aussi installé cette année une table des senteurs, qui permet de travailler sa mémoire olfactive et de découvrir les subtilités aromatiques du rhum", souligne Emmanuelle Labeau, chargée de mission pour le Coderum.

Les accras, stars de l'apéro

Côté papilles, les saveurs antillaises se dégustent sur le stand Ti Kréol, où Fred Domingo propose des colombos de poulet, rougails saucisses, boudins ou "doudous" (pâtés antillais), etc. Sans oublier ce qui marche le mieux : "Les accras ! Ça part très bien à l'heure de l'apéro, sourit le chef, on en prépare toute la journée car c'est meilleur chaud et croustillant."

Venus de Douarnenez, Fred Domingo et son équipe régalent les visiteurs avec des spécialités antillaises. - Célia Caradec

Le village de la Transat Café L'Or est ouvert jusqu'au départ de la course, dimanche 26 octobre.

Pratique. Le programme complet des animations est à retrouver sur transatcafelor.org