Le Havre. Entre terre et mer, 10 jours de fête au village de la Transat Café L'Or

Depuis le 17 octobre, le village de la Transat Café L'Or a investi les quais du bassin Paul Vatine, au Havre. A l'approche du départ de la célèbre transatlantique en double, dimanche 26 octobre, l'ambiance est au rendez-vous avec une programmation aussi riche que festive.

Le port du Havre accueille cette année 74 bateaux, répartis en plusieurs classes emblématiques. Une opportunité rare pour le public de voir de près ces véritables Formule 1 des mers, avec des rencontres, dédicaces et baptêmes organisés chaque jour.

Un programme d'animations pour tous

Le village ne se limite pas aux pontons ! Petits et grands peuvent participer à des quizz thématiques, s'élancer sur une tyrolienne géante, ou encore embarquer pour des baptêmes de voile gratuits, encadrés par les clubs nautiques locaux. L'expérience se veut immersive et accessible, sans réservation nécessaire.

Sans oublier le bar éphémère Maison Hector, installé quai de Suède, l'un des spots incontournables du village. On y vient pour profiter d'une ambiance festive jusque tard dans la nuit, entre concerts live, DJ sets et dégustations de café ou de rhum. Côté papilles, l'espace restauration fait la part belle à la cuisine locale et aux saveurs caribéennes, avec un passage obligé par la halle Martinique.

Enfin, dimanche 26 octobre, les équipages prendront le large après la parade nautique. Un moment à vivre depuis les quais, pour saluer les skippers avant qu'ils ne s'élancent vers la Martinique.

Antoine Robin, directeur général, nous détaille l'événement :