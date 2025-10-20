En ce moment La belle et la bête INDOCHINE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Entre terre et mer, 10 jours de fête au village de la Transat Café L'Or

Loisir. Animations, voiliers d'exception, concerts et dégustations : le village de la Transat Café L'Or a transformé Le Havre en grande fête maritime.

Publié le 20/10/2025 à 17h34 - Par Aline
Le Havre. Entre terre et mer, 10 jours de fête au village de la Transat Café L'Or
Ce dimanche 26 octobre, 74 bateaux prendront le départ de la Transat Café L'Or. Avant ça, animations, concerts et dégustations rythment le village écoresponsable. - Jean-Louis Carli / Alea - Instagram @transatcafelor

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Depuis le 17 octobre, le village de la Transat Café L'Or a investi les quais du bassin Paul Vatine, au Havre. A l'approche du départ de la célèbre transatlantique en double, dimanche 26 octobre, l'ambiance est au rendez-vous avec une programmation aussi riche que festive.

Le port du Havre accueille cette année 74 bateaux, répartis en plusieurs classes emblématiques. Une opportunité rare pour le public de voir de près ces véritables Formule 1 des mers, avec des rencontres, dédicaces et baptêmes organisés chaque jour.

Un programme d'animations pour tous

Le village ne se limite pas aux pontons ! Petits et grands peuvent participer à des quizz thématiques, s'élancer sur une tyrolienne géante, ou encore embarquer pour des baptêmes de voile gratuits, encadrés par les clubs nautiques locaux. L'expérience se veut immersive et accessible, sans réservation nécessaire.

Sans oublier le bar éphémère Maison Hector, installé quai de Suède, l'un des spots incontournables du village. On y vient pour profiter d'une ambiance festive jusque tard dans la nuit, entre concerts live, DJ sets et dégustations de café ou de rhum. Côté papilles, l'espace restauration fait la part belle à la cuisine locale et aux saveurs caribéennes, avec un passage obligé par la halle Martinique.

Enfin, dimanche 26 octobre, les équipages prendront le large après la parade nautique. Un moment à vivre depuis les quais, pour saluer les skippers avant qu'ils ne s'élancent vers la Martinique.

Antoine Robin, directeur général, nous détaille l'événement :

Transat Café L'Or

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Entre terre et mer, 10 jours de fête au village de la Transat Café L'Or
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple