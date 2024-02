Transat Jacques Vabre. Pour 2025, les dates et le port d'arrivée sont connus…

C'était attendu, c'est désormais officiel : l'idylle entre Le Havre et la Martinique va se poursuivre. La 17e édition de la Transat Jacques Vabre s'élancera le dimanche 26 octobre 2025 et arrivera, pour la troisième fois, à Fort-de-France. Le département d'outre-mer s'était engagé pour deux éditions, avec une troisième en option. Le succès des 30 ans de la course transatlantique en double a convaincu les différents partenaires de travailler à nouveau ensemble en 2025.

655 000 visiteurs en 2023

En 2023, 92 bateaux et 190 marins ont pris le départ, un record. Malgré une météo dantesque, les villages du Havre et de Fort-de-France ont vu défiler 655 000 visiteurs, un chiffre en hausse de 15%, selon les organisateurs.

Le village de la Transat Jacques Vabre Normandie - Le Havre ouvrira le 17 octobre 2025, autour du bassin Paul Vatine.