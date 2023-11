Le Havre. Transat Jacques Vabre : après le report dû aux tempêtes, enfin le départ !

Les 40 voiliers de la classe Imoca engagés sur la 16e édition de la Transat Jacques Vabre, dont le départ avait été retardé à cause des conditions météorologiques difficiles, partiront finalement du Havre mardi 7 novembre.

Les Class 40 et Ocean Fifty, qui avaient pu prendre le départ normalement dimanche 29 octobre mais s'étaient abrités en milieu de semaine à Lorient en raison des tempêtes, reprennent leur route vers Fort-de-France dès lundi 6 novembre dans la matinée.

Les cinq maxi-trimarans Ultim se sont pour leur part élancés normalement dimanche dernier, leur vitesse leur ayant permis de sortir du Golfe de Gascogne avant l'arrivée de la tempête Ciaran.

"Après le passage des tempêtes Ciaran et Domingos, la fenêtre météo qui s'ouvre en début de semaine va permettre à l'ensemble des Imoca et des Ocean Fifty et Class 40 encore en course de rejoindre sur l'eau les Ultim à l'assaut de l'Atlantique", ont annoncé les organisateurs. "La mer se sera nettement calmée, dans le Golfe de Gascogne comme en Manche", a déclaré de son côté Christian Dumard, météorologue de la course qui précise qu'un "nouveau front balaye les côtes atlantiques à partir de mercredi", mais avec un vent "nettement moins violent que lors des épisodes précédents".

Parcours modifié

Les parcours de ces trois classes ont été modifiés en "privilégiant la sécurité". Ainsi, Imoca et Class 40 devront prendre en compte un point de passage obligatoire vers le sud, à l'île de Santa Maria (Açores), tandis qu'un autre point, également au sud, doit encore être défini pour les six Ocean Fifty. Ces derniers pourront ainsi "échapper au front qui se présente mercredi" tandis que les Class 40 le traverseront, mais "à la différence de Ciaran, les vents sont moins forts et les possibilités d'esquive plus nombreuses", observe Christian Dumard.

(avec AFP)