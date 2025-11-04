En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
Transat Café L'Or. Sur le Class40 Zeiss, les Normands Thimoté Polet et Pierrick Letouzé victimes d'une avarie en plein orage

Sport. Sur la Transat Café L'Or, les skippers normands Thimoté Polet et Pierrick Letouzé ont été victimes d'une avarie de voile sur le Class40 Zeiss, dans la nuit de lundi 3 à mardi 4 novembre, en plein orage. Les marins vont bien mais vont devoir appuyer sur le frein sur la route de la Martinique.

Publié le 04/11/2025 à 11h19 - Par Célia Caradec
Le J2 du Class40 Zeiss, une voile d'avant importante, est HS. Mais le duo poursuit sa route vers la Martinique. - Célia Caradec

Ils envisageaient de filer vers la Martinique en empruntant la route nord, où plusieurs fronts se profilent. Mais les skippers du Class40 Zeiss, en lice sur la Transat Café L'Or, vont finalement devoir prendre une autre option. Alors qu'ils évoluaient en 14e position, lundi 3 novembre, à 23h30, Thimoté Polet et Pierrick Letouzé ont en effet constaté une avarie de leur J2, une voile d'avant importante utilisée dans les vents modérés à forts.

"Nous sommes dégoûtés"

L'avarie est survenue alors que les marins étaient en train de dérouler cette voile, sous 25 nœuds de vent (environ 45km/h). "Le bateau a empanné dans une vague en plein orage. Le bateau s'est couché, les voiles faseyant (flottant au vent, NDLR) au milieu des éclairs, raconte Thimoté Polet aux organisateurs de la course. Le J2 est HS mais il devrait pouvoir être réparé à l'arrivée." Le bateau a continué sa route pendant la nuit sous une autre voile (J1), avec des rafales à plus de 35 nœuds (65km/h). "Nous sommes dégoûtés de cette situation et avons perdu beaucoup de distance dans la bataille", déplore le Havrais, qui naviguait à 10h en 19e position, avec son coskipper originaire de Cherbourg.

Pour plus de sécurité, le duo a finalement opté pour la route sud, moins agitée. "Le bateau est en sécurité et les bonshommes doivent récupérer un peu mais les conditions météo vont s'assouplir", conclut Thimoté Polet, qui dispute, à 25 ans, sa troisième route du café.

