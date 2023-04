Transat Jacques Vabre. Le Havrais Thimoté Polet embarque le Cherbourgeois Pierrick Letouzé sur la Route du café

C'est un duo dynamique et prometteur. Le skipper du Havre, Thimoté Polet, a dévoilé mercredi 5 avril le nom de son co-skipper sur la prochaine transat Jacques Vabre. Il s'agit de Pierrick Letouzé, licencié au Yacht-Club de Cherbourg, qui dispose, comme lui, d'une solide expérience en match racing notamment.

Les jeunes marins - 47 ans à eux deux - prendront le départ en catégorie Class 40, sur un bateau aux couleurs de deux sponsors : l'opticien Zeiss et le spécialiste de l'économie circulaire WeeeCycling, basé à Tourville-les-Ifs, près de Fécamp. Tous les deux ont déjà participé à la Route du café, avec Simon Kervarrec en 2019 pour Pierrick Letouzé, aujourd'hui âgé de 25 ans, et avec Nicolas Lemarchand en 2021 pour Thimoté Polet, âgé de 22 ans. Le Havrais était alors un "bizuth" et racontait, non sans humour, les joies de la course au large au milieu de l'Atlantique.

Des courses avant la transat

"J'ai proposé à Pierrick en décembre dernier de rejoindre le projet. J'ai navigué de nombreuses fois avec lui, nous avons la même formation sportive, la même façon de naviguer et surtout, nous avons tous les deux des tripes qui ont un goût d'eau salée", estime Thimoté Polet. Les deux skippers sont membres de la Normandy Elite Team, qui rassemble les meilleurs jeunes marins de la région.

Avant la transat Jacques Vabre, dont le départ est prévu au Havre le 29 octobre, le duo prévoit de disputer la Normandy Channel Race (départ de Caen dimanche 4 juin), la Rolex Fastnet (entre Cowes et Cherbourg, en juillet) et la 40e Malouine (au départ de Saint-Malo).

Leur bateau sera mis à l'eau courant avril, à Port-la-Forêt, dans le Finistère.