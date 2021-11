Cherbourg. Mondial universitaire de voile à Cherbourg : les Normands vice-champions du monde !

"Nous sommes vraiment très contents !" Pierrick Letouzé, skipper Cherbourgeois, ne cache pas sa joie quelques heures après la fin du championnat du monde universitaire de voile à Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Son équipage, composé également de Swann Pain, Arthur Richer, Marie Zugolaro et Paul Cousin, a remporté mardi 5 septembre 2018 la médaille d'argent, au terme d'une dernière manche endiablée.

Une finale très disputée

L'équipage normand était en tête au classement général à l'entame de cette ultime journée, au coude à coude avec un équipage australien. "Tout s'est joué sur la 3e course de la journée, ils ont mieux géré que nous", raconte Pierrick Letouzé. "Nous étions forcément un peu déçus, mais si on nous avait dit, il y a une semaine, que nous serions deuxième, on aurait signé tout de suite !" Un tour de force pour les marins de Normandie, car les deux Seinomarins et les trois Manchois n'avaient jamais navigué tous ensemble avant la compétition.

La France championne chez les filles

Les Australiens sont donc les nouveaux champions du monde. Une belle coïncidence, alors que la ville multiplie les échanges avec ce pays depuis plusieurs mois, dans le cadre du contrat de Naval Group. Un autre équipage français, composé d'étudiantes de Brest (Finistère), complète le podium au général. Par la même occasion, il remporte le titre de champion du monde féminin.

Vice Champion du monde! 🇫🇷🍾⛵️ https://t.co/0UJQXoX9Nc — Pierrick Letouzé (@PierrickLtz) 5 septembre 2018

Place désormais à la cérémonie de clôture à la Cité de la Mer, avant un moment festif entre les compétiteurs, venus de dix nations différentes (Australie, Singapour, Italie, Espagne, Corée du Sud, Pays-Bas, Japon, Autriche, Chine et France).

C'est seulement la troisième fois que la France accueille ces mondiaux de voile, après Quiberon en 2002 et Nice en 2012.