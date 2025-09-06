Orne. Un motard grièvement blessé dans un accident transporté à l'hôpital

Un grave accident s'est produit samedi 6 septembre peu avant 16h aux Monts d'Andaine dans le lieu-dit La Besnardiere.

Une victime dans un état grave transportée à l'hôpital

Selon les pompiers de l'Orne, seule une moto est impliquée dans cet accident. "Une victime, dans un état grave a été transportée de façon médicalisée vers le centre hospitalier de la Ferté Macé", ont-ils précisé. Au total, trois sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux ainsi qu'une équipe médicale. L'intervention a pris fin vers 17h45.