En ce moment Thank you DIDO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Deux blessés graves dans deux accidents différents, l'hélicoptère Dragon 50 déployé

Sécurité. Deux accidents de la route sont survenus vers 15h dans la Manche, vendredi 10 octobre. L'hélicoptère Dragon 50 a été déployé à Portbail après un choc entre deux motos et une voiture.

Publié le 11/10/2025 à 10h12 - Par Simon Lebaron
Manche. Deux blessés graves dans deux accidents différents, l'hélicoptère Dragon 50 déployé
L'hélicoptère Dragon 50 a transporté une victime dans un état grave au CHU de Caen.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les routes de la Manche ont été le théâtre de deux nouveaux accidents graves, vendredi 10 octobre. Ils sont survenus à seulement quelques minutes d'intervalle. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 14h57 à Portbail pour un choc impliquant deux motos et une voiture. Une personne a été grièvement blessée. Elle a été évacuée par l'hélicoptère Dragon 50 vers le CHU de Caen. Une deuxième victime, plus légèrement touchée, a été transportée au centre hospitalier de secteur.

Cinq blessés à Saint-Lô

Plus tôt, les pompiers avaient été déployés vers 14h53 à Saint-Lô. Deux voitures sont entrées en collision rue du Bois Ardent. Quatre personnes ont été légèrement blessées dans ce "choc latéro-frontal". La cinquième victime, incarcérée dans son véhicule, a été transportée à l'hôpital de la ville dans un état grave.

La circulation a été coupée le temps des opérations de désincarcération.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. Deux blessés graves dans deux accidents différents, l'hélicoptère Dragon 50 déployé
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple