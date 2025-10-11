Manche. Deux blessés graves dans deux accidents différents, l'hélicoptère Dragon 50 déployé

Les routes de la Manche ont été le théâtre de deux nouveaux accidents graves, vendredi 10 octobre. Ils sont survenus à seulement quelques minutes d'intervalle. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 14h57 à Portbail pour un choc impliquant deux motos et une voiture. Une personne a été grièvement blessée. Elle a été évacuée par l'hélicoptère Dragon 50 vers le CHU de Caen. Une deuxième victime, plus légèrement touchée, a été transportée au centre hospitalier de secteur.

Cinq blessés à Saint-Lô

Plus tôt, les pompiers avaient été déployés vers 14h53 à Saint-Lô. Deux voitures sont entrées en collision rue du Bois Ardent. Quatre personnes ont été légèrement blessées dans ce "choc latéro-frontal". La cinquième victime, incarcérée dans son véhicule, a été transportée à l'hôpital de la ville dans un état grave.

La circulation a été coupée le temps des opérations de désincarcération.