Saint-Lô. Une femme de 31 ans blessée après un accident de la route

Un accident a eu lieu vendredi 7 novembre peu avant 17h au niveau de la rue Jean Mantelet à Saint-Lô dans la Manche. Selon les pompiers, un seul véhicule a été impliqué dans cet accident. Une femme âgée de 31 ans a été blessée. Elle a été transportée au centre hospitalier de Cherbourg.
