Eure. Accident sur la RD133 : deux hommes en urgence absolue transportés à l'hôpital 

Un grave accident s'est produit dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 septembre vers 3h du matin sur la RD133 à hauteur de la commune de Beaumontel, près de Serquigny dans l'Eure. Selon les pompiers, un homme de 30 ans et un homme de 67 ans ont été grièvement blessés.

Un pompier a vu l'accident

Selon le Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure, un pompier qui passait par la RD133 a constaté que deux victimes, un homme de 30 ans et un autre de 67 ans avaient été éjectés de leurs véhicules et étaient inconscients. Il a donc prévenu les secours. Deux équipes médicales, du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Bernay et d'Evreux interviennent sur place. Les deux victimes, en urgence absolue, sont transportées à l'hôpital de façon médicalisée : l'homme de 30 ans au CHU de Rouen et l'homme de 67 ans au centre hospitalier d'Evreux.

Le maire de la commune ainsi que la gendarmerie se sont rendus sur place.