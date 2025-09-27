En ce moment Avec ou sans Jérémy FREROT
Eure. Accident sur la RD133 : deux hommes en urgence absolue transportés à l'hôpital 

Sécurité. Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 septembre, un accident a eu lieu sur la RD133 à hauteur de Beaumontel dans l'Eure. Deux hommes ont été grièvement blessés. Ils ont été conduits à l'hôpital de façon médicalisée.

Publié le 27/09/2025 à 11h09 - Par Justine Carrère
Eure. Accident sur la RD133 : deux hommes en urgence absolue transportés à l'hôpital 
Un accident a eu lieu dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 septembre à Beaumontel dans l'Eure. Deux hommes grièvement blessés ont été transportés à l'hôpital. - Illustration

Un grave accident s'est produit dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 septembre vers 3h du matin sur la RD133 à hauteur de la commune de Beaumontel, près de Serquigny dans l'Eure. Selon les pompiers, un homme de 30 ans et un homme de 67 ans ont été grièvement blessés.

A lire aussi. Près de Valognes. Trois blessés transportés à l'hôpital après un accident sur la RD2

Un pompier a vu l'accident

Selon le Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure, un pompier qui passait par la RD133 a constaté que deux victimes, un homme de 30 ans et un autre de 67 ans avaient été éjectés de leurs véhicules et étaient inconscients. Il a donc prévenu les secours. Deux équipes médicales, du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Bernay et d'Evreux interviennent sur place. Les deux victimes, en urgence absolue, sont transportées à l'hôpital de façon médicalisée : l'homme de 30 ans au CHU de Rouen et l'homme de 67 ans au centre hospitalier d'Evreux.

Le maire de la commune ainsi que la gendarmerie se sont rendus sur place.

