Rouen. Un accident à grande vitesse fait quatre blessés dont un grave

Un grave accident s'est produit entre deux véhicules dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 septembre à Rouen peu après 3h du matin, à l'angle du Quai de la bourse et du pont Boieldieu. Quatre personnes ont été blessées dont l'une grièvement.

Quatre hommes conduits à l'hôpital

Cette nuit-là, lorsque les sapeurs pompiers sont arrivés sur place, l'un des deux véhicules impliqués dans l'accident était en feu. Le conducteur, un homme de 25 ans a été grièvement blessé. Le passager, un homme de 20 ans a aussi été blessé.

Le conducteur du second véhicule, un homme âgé de 36 ans a été désincarcéré par les pompiers. Lui aussi a été blessé tout comme le passager, un homme de 27 ans. Les quatre victimes ont été transportées au CHU Rouen.

Plus d'une vingtaine de pompiers mobilisés

Après avoir pris en charge les victimes, les pompiers ont sécurisé la voirie. Ils sont parvenus à maîtriser les flammes du véhicule en feu. Selon eux, les occupants en étaient sortis avant leur arrivée.

Au total, 25 pompiers sont intervenus.