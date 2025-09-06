En ce moment Safe & sound CAPITAL CITIES
Rouen. Un accident à grande vitesse fait quatre blessés dont un grave

Sécurité. Dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 septembre, deux voitures sont entrées en collision à grande vitesse à l'angle du Quai de la bourse et du pont Boieldieu à Rouen. Quatre personnes ont été blessées dont une grièvement. Elles ont été conduites à l'hôpital.

Publié le 06/09/2025 à 08h40 - Par Justine Carrère
Rouen. Un accident à grande vitesse fait quatre blessés dont un grave
Dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 septembre, un accident s'est produit à Rouen. Quatre personnes ont été blessées dont l'une grièvement. Toutes ont été transportées à l'hôpital. - Tendance Ouest

Un grave accident s'est produit entre deux véhicules dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 septembre à Rouen peu après 3h du matin, à l'angle du Quai de la bourse et du pont Boieldieu. Quatre personnes ont été blessées dont l'une grièvement.

• A lire aussi. Près de Saint-Lô. Une voiture détruit le muret d'un parking : le conducteur blessé

Quatre hommes conduits à l'hôpital

Cette nuit-là, lorsque les sapeurs pompiers sont arrivés sur place, l'un des deux véhicules impliqués dans l'accident était en feu. Le conducteur, un homme de 25 ans a été grièvement blessé. Le passager, un homme de 20 ans a aussi été blessé.

Le conducteur du second véhicule, un homme âgé de 36 ans a été désincarcéré par les pompiers. Lui aussi a été blessé tout comme le passager, un homme de 27 ans. Les quatre victimes ont été transportées au CHU Rouen.

• A lire aussi. Près de Rouen. Un conducteur de 17 ans sans permis se lance dans une course-poursuite avec la police après plusieurs infractions

Plus d'une vingtaine de pompiers mobilisés

Après avoir pris en charge les victimes, les pompiers ont sécurisé la voirie. Ils sont parvenus à maîtriser les flammes du véhicule en feu. Selon eux, les occupants en étaient sortis avant leur arrivée.

Au total, 25 pompiers sont intervenus.

