En ce moment We Pray COLDPLAY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Rouen. Un conducteur de 17 ans sans permis se lance dans une course-poursuite avec la police après plusieurs infractions

Sécurité. Les forces de l'ordre ont appréhendé, mercredi 3 septembre, un jeune de 17 ans sans permis ayant commis plusieurs infractions sur la route à Darnétal et Rouen.

Publié le 04/09/2025 à 16h12 - Par Alexandre Leno
Près de Rouen. Un conducteur de 17 ans sans permis se lance dans une course-poursuite avec la police après plusieurs infractions
La police a dû mettre en place un dispositif d'interception des véhicules.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Patrouillant sur Darnétal, les forces de l'ordre ont été alertées vers 23h30, mercredi 3 septembre, par la présence d'une voiture roulant à vive allure en direction de l'école Candellier. Les policiers voient alors la voiture griller un stop et poursuivre son chemin malgré le gyrophare et les appels de phare.

Une fuite rocambolesque

La voiture s'engage en direction de la rue Pasteur et prend la voie à contresens puis emprunte un giratoire sur l'îlot central. Arrivé à hauteur du quartier de la Grand Mare sur les Hauts de Rouen, le conducteur fait des embardées pour empêcher les policiers d'arriver à sa hauteur puis continue d'enchaîner les infractions.

• A lire aussi. Femme retrouvée morte à Barfleur. Un jeune homme reconnaît le meurtre pour "le simple désir de tuer"

Arrivé en soutien, un deuxième véhicule de police place alors un dispositif d'interception des véhicules en travers de la route sur la rue Galilée pour ralentir le fuyard. Le dispositif vise à crever les pneus du véhicule, la crevaison est plus lente qu'une herse de police classique afin d'éviter les tonneaux. Malgré cela le conducteur continue de rouler à vive allure jusqu'à s'arrêter au niveau du parking d'un immeuble. A l'arrivée des forces de l'ordre, deux personnes se trouvent dans le véhicule, le conducteur faisant mine d'être le passager arrière. Ce dernier âgé de 17 ans, sans permis de conduire, a été interpellé. Il a été contrôlé positif au cannabis puis emmené au commissariat. Le passager, un jeune de 16 ans, a été laissé sur place.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Près de Rouen. Un conducteur de 17 ans sans permis se lance dans une course-poursuite avec la police après plusieurs infractions
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple