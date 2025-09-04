Près de Rouen. Un conducteur de 17 ans sans permis se lance dans une course-poursuite avec la police après plusieurs infractions

Patrouillant sur Darnétal, les forces de l'ordre ont été alertées vers 23h30, mercredi 3 septembre, par la présence d'une voiture roulant à vive allure en direction de l'école Candellier. Les policiers voient alors la voiture griller un stop et poursuivre son chemin malgré le gyrophare et les appels de phare.

Une fuite rocambolesque

La voiture s'engage en direction de la rue Pasteur et prend la voie à contresens puis emprunte un giratoire sur l'îlot central. Arrivé à hauteur du quartier de la Grand Mare sur les Hauts de Rouen, le conducteur fait des embardées pour empêcher les policiers d'arriver à sa hauteur puis continue d'enchaîner les infractions.

Arrivé en soutien, un deuxième véhicule de police place alors un dispositif d'interception des véhicules en travers de la route sur la rue Galilée pour ralentir le fuyard. Le dispositif vise à crever les pneus du véhicule, la crevaison est plus lente qu'une herse de police classique afin d'éviter les tonneaux. Malgré cela le conducteur continue de rouler à vive allure jusqu'à s'arrêter au niveau du parking d'un immeuble. A l'arrivée des forces de l'ordre, deux personnes se trouvent dans le véhicule, le conducteur faisant mine d'être le passager arrière. Ce dernier âgé de 17 ans, sans permis de conduire, a été interpellé. Il a été contrôlé positif au cannabis puis emmené au commissariat. Le passager, un jeune de 16 ans, a été laissé sur place.