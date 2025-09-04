Femme retrouvée morte à Barfleur. Un jeune homme reconnaît le meurtre pour "le simple désir de tuer"

Un jeune homme de 20 ans a été mis en examen et incarcéré pour meurtre, jeudi 4 septembre, dans l'enquête après la découverte du corps d'une jeune femme à Barfleur.

Le 18 juillet dernier, une touriste d'origine brésilienne a été découverte morte et nue en bas de la cale de Barfleur. Une enquête a aussitôt été ouverte. Très vite, les éléments montrent que la mort est due à un traumatisme violent, sans violences sexuelles. "De l'eau et des sédiments étaient retrouvés dans les voies respiratoires. Les nombreux témoignages recueillis orientaient les enquêteurs vers différentes personnes aperçues en présence de la victime quelques heures avant sa mort", explique le procureur de Coutances dans un communiqué.

Une messagerie cryptée permet de remonter une piste

L'enquête est alors reprise par le parquet de Coutances et le pôle criminel du département de la Manche. Plusieurs unités investiguent sur cette affaire : la Section de recherches de gendarmerie de Caen et la Brigade de recherches de la gendarmerie de Cherbourg. Ils ont été appuyés par le Centre national d'expertise numérique de la gendarmerie. Il a permis de retrouver les éléments effacés sur une messagerie cryptée, des messages écrits et vocaux envoyé par l'un des suspects à une autre personne.

Des affaires de la victime chez le suspect

Mardi 2 septembre, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui habite dans le département a été mis en garde à vue et son domicile perquisitionné. Cette opération a permis de retrouver des affaires de la jeune femme victime. "Interrogé, il confiait immédiatement être responsable de la mort de la jeune femme, fournissait des explications détaillant le déroulement des faits et ne justifiait son geste autrement que par le désir de tuer une personne", détaille le parquet.

Il a été mis en examen ce jeudi, puis placé en détention provisoire. L'enquête se poursuit pour mieux comprendre le déroulé des faits, vérifier les déclarations du suspect et examiner sa personnalité.