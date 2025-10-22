En ce moment Love me like you do Ellie GOULDING
Juaye-Mondaye. Il change d'équipe

Sport. En changeant d'équipe l'année prochaine, Kévin Vauquelin se révèle plein d'ambitions. Le Normand de 24 ans rejoindra l'équipe Ineos Grenadiers.

Publié le 22/10/2025 à 19h00 - Par Lilian Fermin

Kévin Vauquelin change de dimension en 2026. Le Normand de 24 ans s'est engagé avec l'équipe Ineos Grenadiers, et quitte donc Arkéa-B&B Hotels, qui disparaît. "Une décision prise au printemps. J'avais envie de partir à l'étranger, connaître une équipe avec un budget plus important", justifie celui qui rêvait plus jeune devant la Sky, ancien nom de la formation.

Progression et ambition

Parmi ses futurs coéquipiers, il retrouvera Filippo Ganna, "avec qui je vais pouvoir prendre de l'expérience sur le contre-la-montre", ou bien Carlos Rodríguez et Egan Bernal, vainqueur du Tour de France en 2019. "J'ai encore de la marge de progression, c'est excitant d'être avec des coureurs très forts, ça va me sortir de ma zone de confort", assure Kévin Vauquelin.

S'il a pour objectif l'an prochain de "s'épanouir, tout simplement", son équipe comptera sur lui pour obtenir des résultats. Sur le Tour de France 2026 ? "C'est une course cochée, mais on verra, je n'ai pas envie de me prononcer déjà et d'être déçu. Une histoire d'amour s'y est créée, on va essayer de continuer cette romance !"

