Près de Rouen. Course-poursuite : il fuit la police en patrouille au Grand-Quevilly avant d'être interpellé

Sécurité. Les policiers ont interpellé un automobiliste de 32 ans à l'issue d'une course-poursuite, mercredi 22 octobre, en début de soirée. Le suspect roulait avec un permis invalidé.

Publié le 22/10/2025 à 17h41 - Par Alexandre Leno
Le suspect avait sur lui un permis de conduire volé depuis 2020. - Illustration

Alors en patrouille dans le secteur du centre commercial de Grand-Quevilly vers 18h25, mercredi 21 octobre, les policiers croisent un automobiliste à bord d'une Renault Clio. A la vue des forces de l'ordre, l'homme entreprend une manœuvre suspecte et accélère d'un coup avec son véhicule.

Il force le passage entre les véhicules

Les agents de police font alors demi-tour et tentent d'interpeller le conducteur pour procéder à un contrôle. Il refuse d'obtempérer malgré les appels de phares et les signaux sonores des policiers. L'automobiliste continue sa route en direction de la SUD III. Bloqué dans la circulation, ce dernier force le passage entre les véhicules se trouvant sur l'axe en enchaînant les infractions. Afin de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route, les policiers décident de cesser la course-poursuite.

Il portait sur lui un permis de conduire volé

Finalement, les forces de l'ordre retrouvent le véhicule stationné sur la rue Charles Pranard grâce au signalement d'un témoin et interpellent le conducteur qui se trouvait à proximité. Le suspect, âgé de 32 ans et originaire de Grand-Quevilly, a nié son implication avant d'être emmené vers le commissariat. D'après les policiers, il portait sur lui un permis de conduire signalé volé à Grand-Quevilly en décembre 2020, son propre permis ayant été invalidé. Contrôlé positif au cannabis, le trentenaire a été placé en garde à vue.

