Près de Valognes. Choc frontal entre deux voitures : deux blessés

Un choc frontal s'est produit entre deux voitures ce mercredi 22 octobre un peu avant 8h à Montaigu-la-Brisette lieu-dit La Maison du Garde.

Dans le premier véhicule un homme de 24 ans, dans le second un homme âgé de 67 ans. Tous deux sont blessés légers, ils ont été respectivement évacués vers les centres hospitaliers de Valognes et de Cherbourg-en-Cotentin.

12 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.