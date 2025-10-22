En ce moment Atomic City U2
Le Havre. Tempête Benjamin : les parcs et jardins fermés jeudi 23 octobre

Environnement. Les cimetières, parcs et jardins du Havre seront fermés, jeudi 23 octobre, en raison du passage de la tempête Benjamin.

Publié le 22/10/2025 à 17h44 - Par Célia Caradec
Les Jardins suspendus, comme les autres parcs du Havre, resteront fermés jeudi 23 octobre en raison des vents forts. - Célia Caradec

Mieux vaudra privilégier les activités d'intérieur pour occuper les petits vacanciers, jeudi 23 octobre.

Cimetières et jardins fermés jusqu'à nouvel ordre

En raison de la tempête Benjamin et de la vigilance orange en vigueur en Seine-Maritime, avec des rafales jusqu'à 110km/h attendues sur le bord de mer, la Ville du Havre a décidé de fermer l'accès à tous les cimetières, à la forêt de Montgeon et aux Jardin suspendus, jusqu'à nouvel ordre.

Ces fermetures s'ajoutent à celle du village de la Transat Café L'Or et à celle de la digue nord, au niveau de la plage, pour les mêmes raisons.

Attention aux poubelles

Par ailleurs, la collecte des déchets sera perturbée en raison de la tempête. La Ville invite les habitants à "limiter leurs déplacements en centre de recyclage et d'éviter de présenter les bacs à la collecte".

La tempête impacte par ailleurs la circulation des trains en Normandie.

