En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Tempête Benjamin. Vents violents : fermeture de la digue nord au Havre

Sécurité. A cause du passage de la tempête Benjamin en Normandie, la ville du Havre interdit l'accès à la digue nord à partir du mercredi 22 avril dans l'après-midi. On attend des rafales jusqu'à 120km/h.

Publié le 22/10/2025 à 10h44 - Par Gilles Anthoine
Tempête Benjamin. Vents violents : fermeture de la digue nord au Havre
La digue nord du Havre est fermée le temps de laisser passer la tempête Benjamin. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La tempête Benjamin va traverser la Normandie. Ce mercredi 22 octobre, en soirée, et particulièrement jeudi, les conditions marines seront très agitées sur le littoral normand avec de forts vents d'ouest (rafales pouvant atteindre 120km/h). Une houle importante pourrait provoquer des phénomènes de submersion marine par vagues et de projections de galets.

Digue fermée à partir de mercredi après-midi

La ville du Havre a pris un arrêté pour interdire temporairement l'accès et le stationnement sur la digue nord. L'accès à la digue sera fermé à partir de mercredi après-midi et jusqu'à ce que les conditions météorologiques, ainsi que l'état du cheminement piéton, soient compatibles avec sa réouverture.

En cette période, les visiteurs qui souhaitent observer ce phénomène, aussi impressionnant que dangereux, sont invités à faire preuve de la plus grande vigilance et à ne pas s'approcher de la digue.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Tempête Benjamin. Vents violents : fermeture de la digue nord au Havre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple