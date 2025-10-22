Tempête Benjamin. Vents violents : fermeture de la digue nord au Havre

La tempête Benjamin va traverser la Normandie. Ce mercredi 22 octobre, en soirée, et particulièrement jeudi, les conditions marines seront très agitées sur le littoral normand avec de forts vents d'ouest (rafales pouvant atteindre 120km/h). Une houle importante pourrait provoquer des phénomènes de submersion marine par vagues et de projections de galets.

Digue fermée à partir de mercredi après-midi

La ville du Havre a pris un arrêté pour interdire temporairement l'accès et le stationnement sur la digue nord. L'accès à la digue sera fermé à partir de mercredi après-midi et jusqu'à ce que les conditions météorologiques, ainsi que l'état du cheminement piéton, soient compatibles avec sa réouverture.

En cette période, les visiteurs qui souhaitent observer ce phénomène, aussi impressionnant que dangereux, sont invités à faire preuve de la plus grande vigilance et à ne pas s'approcher de la digue.