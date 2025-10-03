Le Havre. Vents forts : la digue nord interdite d'accès ce week-end

Météo France a placé la Normandie en vigilance jaune aux vents forts, à partir du samedi 4 octobre. Les conditions seront agitées dès ce vendredi, en fin de journée. Pour la journée de samedi, Météo France prévoit des rafales jusqu'à 115km/h sur le littoral seinomarin.

Le risque des projections de galets

Ces conditions conduisent la ville du Havre à prendre un arrêté pour interdire temporairement l'accès et le stationnement sur la digue Nord, à partir de ce vendredi après-midi, pour prévenir tout incident lié à la submersion marine ou la projection de galets. La municipalité invite les personnes qui souhaitent observer ce phénomène de forte houle, "aussi impressionnant que dangereux", à faire preuve "de la plus grande vigilance et à ne pas s'approcher de la digue."