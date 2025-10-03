En ce moment Je m'en vais VIANNEY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Vents forts : la digue nord interdite d'accès ce week-end

Environnement. C'est habituel en cas d'alerte aux vents forts : la digue nord du Havre est interdite d'accès à partir du vendredi 3 octobre.

Publié le 03/10/2025 à 15h33, mis à jour le 03/10/2025 à 15h48 - Par Célia Caradec
Le Havre. Vents forts : la digue nord interdite d'accès ce week-end
La digue Nord du Havre peut s'avérer dangereuse en cas de vents forts et de forte houle. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Météo France a placé la Normandie en vigilance jaune aux vents forts, à partir du samedi 4 octobre. Les conditions seront agitées dès ce vendredi, en fin de journée. Pour la journée de samedi, Météo France prévoit des rafales jusqu'à 115km/h sur le littoral seinomarin.

Le risque des projections de galets

Ces conditions conduisent la ville du Havre à prendre un arrêté pour interdire temporairement l'accès et le stationnement sur la digue Nord, à partir de ce vendredi après-midi, pour prévenir tout incident lié à la submersion marine ou la projection de galets. La municipalité invite les personnes qui souhaitent observer ce phénomène de forte houle, "aussi impressionnant que dangereux", à faire preuve "de la plus grande vigilance et à ne pas s'approcher de la digue."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit (30130) 330€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Plateaux Oriental laiton cuivré
Plateaux Oriental laiton cuivré Hettange-Grande (57330) 100€ Découvrir
Cruche en grès à eau de vie
Cruche en grès à eau de vie Hettange-Grande (57330) 300€ Découvrir
CPL METRONIC Netsocket
CPL METRONIC Netsocket Hettange-Grande (57330) 40€ Découvrir
Passerelle APsystems
Passerelle APsystems Hettange-Grande (57330) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Vents forts : la digue nord interdite d'accès ce week-end
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple