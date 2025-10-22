En ce moment DISTURBIA RIHANNA
Le Havre. Vents forts : le village de la Transat Café L'Or sera fermé jeudi 23 octobre

Environnement. En raison d'une alerte météo aux vents forts, le village de la Transat Café L'Or, au Havre, sera fermé jeudi 23 octobre, pour toute la journée.

Publié le 22/10/2025 à 08h36 - Par Célia Caradec
Le village de la Transat Café L'Or sera fermé jeudi 23 octobre dans la journée. - Célia Caradec

La rumeur courait déjà depuis 24h sur les quais du bassin Paul Vatine, elle a été confirmée : le village d'animations de la Transat Café L'Or, au Havre, fermera ses portes à partir de 1h du matin, dans la nuit de mercredi 22 à jeudi 23 octobre. Il restera fermé toute la journée de jeudi.

Des rafales jusqu'à 100km/h

Cette fermeture est liée aux conditions météo attendues ces prochains jours. "Un fort coup de vent est attendu jeudi sur le littoral normand. Des rafales pourraient souffler jusqu'à 90 à 100km/h entre le début de matinée et le milieu d'après-midi", indique Pierre-Yves Guillerm, météorologue de la course.

Le village rouvrira ses portes jeudi dans la soirée ou vendredi à 10h, selon l'évolution de la situation.

