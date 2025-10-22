Le Havre. Vents forts : le village de la Transat Café L'Or sera fermé jeudi 23 octobre

La rumeur courait déjà depuis 24h sur les quais du bassin Paul Vatine, elle a été confirmée : le village d'animations de la Transat Café L'Or, au Havre, fermera ses portes à partir de 1h du matin, dans la nuit de mercredi 22 à jeudi 23 octobre. Il restera fermé toute la journée de jeudi.

Des rafales jusqu'à 100km/h

Cette fermeture est liée aux conditions météo attendues ces prochains jours. "Un fort coup de vent est attendu jeudi sur le littoral normand. Des rafales pourraient souffler jusqu'à 90 à 100km/h entre le début de matinée et le milieu d'après-midi", indique Pierre-Yves Guillerm, météorologue de la course.

Le village rouvrira ses portes jeudi dans la soirée ou vendredi à 10h, selon l'évolution de la situation.