Tempête Benjamin. La SNCF suspend la plupart de ses trains jeudi

La SNCF prend ses précautions avant le passage de la tempête Benjamin sur l'Hexagone. Ce phénomène climatique, qui pourrait être violent ce jeudi 22 octobre, place la région en vigilance jaune vent violent. Même la Manche est en vigilance orange. Des rafales soufflant jusqu'à 130km/h sont attendues. Par mesure de sécurité, la SNCF interrompt la circulation de ses trains sur la quasi-totalité des voies normandes, jeudi 23 octobre.

Des perturbations aussi vendredi ?

Seules quelques lignes circulent : Paris-Rouen (train CITI uniquement), Paris-Vernon et Paris-Dreux-Argentan, à raison d'un aller-retour assuré, avec une vitesse limitée à 70km/h sur une partie du parcours. "L'échange des billets sera gratuit sur les trains à réservation durant cette période", précise la compagnie ferroviaire.

Le retour à la normale dépendra de l'impact de ces vents violents sur les voies. La SNCF anticipe déjà de possibles perturbations pour la journée du vendredi 24 octobre. "Dès la fin de la tempête, des trains de reconnaissance circuleront sur nos lignes avec, à leur bord, des agents équipés de tronçonneuses et des agents de maintenance de l'infrastructure ferroviaire", indique la SNCF.

Le matin, des trains devraient circuler sur les lignes Paris-Caen-Cherbourg, Paris-Trouville-Deauville, Paris-Granville, Rouen-Le Havre. "Pour les autres lignes, la reprise du service est prévue pour vendredi midi. Elle dépendra des impacts de la tempête sur les voies", conclut la SNCF.