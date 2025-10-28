Patrimoine. La SNCF dévoile les huit plus beaux paysages de Normandie : un classement qui va faire réagir !

C'est un choix assumé de la SNCF qui invite les voyageurs à (re)découvrir la Normandie autrement. Une sélection qui mêle mer, falaises, forêts et villages pittoresques, idéale pour un week-end ou une escapade (à portée de train).

Et vous, lequel de ces paysages fait battre votre cœur normand ?

Les huit plus beaux paysages à voir en Normandie

1. La plage de Varengeville-sur-Mer

Un secret bien gardé, lové entre deux falaises près de Dieppe. Accessible par un chemin discret, Varengeville-sur-Mer séduit par son authenticité et son inspiration artistique : Monet, Braque et Prévert y ont trouvé leur muse.

Une plage qui se mérite à Varengeville-sur-Mer. - Unsplash

2. Les falaises d'Etretat

Symbole absolu de la Normandie, Etretat impressionne par sa majestueuse Aiguille Creuse et son arche naturelle. Un paysage sculpté par le vent, la mer et… un brin de légende signée Arsène Lupin.

Les falaises à admirer au coucher de soleil. - Unsplash

3. Le viaduc de Clécy

Moins connu mais tout aussi spectaculaire, le viaduc de Clécy domine l'Orne depuis 1866. Ses neuf arches de pierre s'intègrent parfaitement au décor verdoyant de la Suisse normande, un spot parfait pour les amateurs de nature et de photo.

En contre-bas, le viaduc qu'on aperçoit en arrière plan. - Meldoy

4. Lyons-la-Forêt

Ici, c'est un décor de film grandeur nature : halles à colombages, forêts denses et maisons fleuries. Lyons-la-Forêt, classé parmi les plus beaux villages de France, offre un paysage typiquement normand, à deux pas de Rouen.

A lire aussi. Lyons-la-Forêt classé parmi les Plus beaux villages de France

L'étang de Lyons-la-Forêt. - Wikimedia Commons

5. La baie du Mont-Saint-Michel (vue du Mont)

Difficile de faire plus iconique : la baie du Mont-Saint-Michel, vue depuis le sommet de la Merveille, dévoile un panorama à 360° entre mer, prés salés et lumière divine. Incontournable, tout simplement.

La baie du Mont-Saint-Michel, toujours haute dans les classements. - Unsplash

6. Le parc naturel des Boucles de la Seine

Entre Rouen et Le Havre, la Seine dessine des courbes spectaculaires. Ses méandres, bordés de forêts et d'abbayes, comme celle de Jumièges, offrent une immersion dans la Normandie verte et paisible.

Jumièges, une abbaye qui vaut vraiment la boucle ! - Sophie Clément

7. Honfleur

Port d'artistes et décor de carte postale, Honfleur allie reflets sur l'eau, maisons colorées et ambiance bohème. Entre ciel et mer, un paysage urbain plein de charme qui respire la douceur normande.

Honfleur et son vieux port emblématique. - Célia Caradec

8. Le moulin de Vernon

Suspendue entre deux rives, cette maison à colombages sur pont intrigue autant qu'elle fascine. Le moulin de Vernon, immortalisé par Monet, symbolise à merveille la poésie et le patrimoine de la vallée de la Seine.

Le symbolique Vieux Moulin de Vernon. - Département de l'Eure

Une Normandie à explorer… en train évidemment !

Ce top signé SNCF prouve une chose : la Normandie n'a rien à envier aux grandes destinations françaises. Falaises, forêts, ports, collines : chaque paysage est une œuvre d'art à ciel ouvert.

Et bonne nouvelle : tous ces lieux sont évidement accessibles en train !