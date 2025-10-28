En ce moment RICH GIRL GWEN STEFANI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Patrimoine. La SNCF dévoile les huit plus beaux paysages de Normandie : un classement qui va faire réagir !

Insolite. De la mer aux collines, la Normandie regorge de panoramas à couper le souffle. La SNCF dévoile un classement des plus beaux paysages normands. Un top forcément subjectif… Car entre nous, tous les Normands le savent : toute la région mériterait d'y figurer !

Publié le 28/10/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Patrimoine. La SNCF dévoile les huit plus beaux paysages de Normandie : un classement qui va faire réagir !
Un paysage que nous, on aurait bien mis dans le classement ! - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est un choix assumé de la SNCF qui invite les voyageurs à (re)découvrir la Normandie autrement. Une sélection qui mêle mer, falaises, forêts et villages pittoresques, idéale pour un week-end ou une escapade (à portée de train).

Et vous, lequel de ces paysages fait battre votre cœur normand ?

Les huit plus beaux paysages à voir en Normandie

1. La plage de Varengeville-sur-Mer

Un secret bien gardé, lové entre deux falaises près de Dieppe. Accessible par un chemin discret, Varengeville-sur-Mer séduit par son authenticité et son inspiration artistique : Monet, Braque et Prévert y ont trouvé leur muse.

Une plage qui se mérite à Varengeville-sur-Mer.Une plage qui se mérite à Varengeville-sur-Mer. - Unsplash

2. Les falaises d'Etretat

Symbole absolu de la Normandie, Etretat impressionne par sa majestueuse Aiguille Creuse et son arche naturelle. Un paysage sculpté par le vent, la mer et… un brin de légende signée Arsène Lupin.

Les falaises à admirer au coucher de soleil.Les falaises à admirer au coucher de soleil. - Unsplash

3. Le viaduc de Clécy

Moins connu mais tout aussi spectaculaire, le viaduc de Clécy domine l'Orne depuis 1866. Ses neuf arches de pierre s'intègrent parfaitement au décor verdoyant de la Suisse normande, un spot parfait pour les amateurs de nature et de photo.

En contre-bas, le viaduc qu'on aperçoit en arrière plan.En contre-bas, le viaduc qu'on aperçoit en arrière plan. - Meldoy

4. Lyons-la-Forêt

Ici, c'est un décor de film grandeur nature : halles à colombages, forêts denses et maisons fleuries. Lyons-la-Forêt, classé parmi les plus beaux villages de France, offre un paysage typiquement normand, à deux pas de Rouen.

L'étang de Lyons-la-Forêt.L'étang de Lyons-la-Forêt. - Wikimedia Commons

5. La baie du Mont-Saint-Michel (vue du Mont)

Difficile de faire plus iconique : la baie du Mont-Saint-Michel, vue depuis le sommet de la Merveille, dévoile un panorama à 360° entre mer, prés salés et lumière divine. Incontournable, tout simplement.

La baie du Mont-Saint-Michel, toujours haute dans les classements.La baie du Mont-Saint-Michel, toujours haute dans les classements. - Unsplash

6. Le parc naturel des Boucles de la Seine

Entre Rouen et Le Havre, la Seine dessine des courbes spectaculaires. Ses méandres, bordés de forêts et d'abbayes, comme celle de Jumièges, offrent une immersion dans la Normandie verte et paisible.

Jumièges, une abbaye qui vaut vraiment la boucle !Jumièges, une abbaye qui vaut vraiment la boucle ! - Sophie Clément

7. Honfleur

Port d'artistes et décor de carte postale, Honfleur allie reflets sur l'eau, maisons colorées et ambiance bohème. Entre ciel et mer, un paysage urbain plein de charme qui respire la douceur normande.

Honfleur et son vieux port emblématique.Honfleur et son vieux port emblématique. - Célia Caradec

8. Le moulin de Vernon

Suspendue entre deux rives, cette maison à colombages sur pont intrigue autant qu'elle fascine. Le moulin de Vernon, immortalisé par Monet, symbolise à merveille la poésie et le patrimoine de la vallée de la Seine.

Le symbolique Vieux Moulin de Vernon.Le symbolique Vieux Moulin de Vernon. - Département de l'Eure

Une Normandie à explorer… en train évidemment !

Ce top signé SNCF prouve une chose : la Normandie n'a rien à envier aux grandes destinations françaises. Falaises, forêts, ports, collines : chaque paysage est une œuvre d'art à ciel ouvert.

Et bonne nouvelle : tous ces lieux sont évidement accessibles en train !

Galerie photos
Une plage qui se mérite à Varengeville-sur-Mer. - Unsplash Les falaises à admirer au coucher de soleil. - Unsplash En contre-bas, le viaduc qu'on aperçoit en arrière plan. - Meldoy La baie du Mont-Saint-Michel, toujours haute dans les classements. - Unsplash Jumièges, une abbaye qui vaut vraiment la boucle ! - Sophie Clément Honfleur et son vieux port emblématique. - Célia Caradec Le symbolique Vieux Moulin de Vernon. - Département de l'Eure L'étang de Lyons-la-Forêt. - Wikimedia Commons

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Patrimoine. La SNCF dévoile les huit plus beaux paysages de Normandie : un classement qui va faire réagir !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple