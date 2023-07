À découvrir. Un week-end le long des boucles de la Seine

Il y a la route des fruits, et il y a la route des abbayes. Ce circuit pour cyclistes ou marcheurs longe les boucles de la Seine. Il débute à l'abbaye de Saint-Georges de Saint-Martin-de-Boscherville, tout proche du manoir de l'Aumônerie, classé Monument historique. Une heure de vélo plus tard, l'abbaye de Jumièges, un des plus célèbres prieurés de Normandie, se révèle. Rendez-vous ensuite à l'abbaye de Saint-Wandrille. Pour les plus curieux ou les plus sportifs, la balade se prolonge jusqu'à l'abbaye de Gruchet-le-Valasse.

Se baigner à Jumièges

Située dans la première boucle de la Seine en aval de Rouen, la Forêt domaniale de Roumare est réputée pour sa biodiversité. Il est possible de voir des cerfs, daims, chevreuils et sangliers depuis les observatoires de son parc animalier.

La base de loisirs de Jumièges offre la possibilité de se baigner ou de profiter des activités proposées, comme le parcours de tyrolienne, le minigolf, ou encore les différentes activités nautiques.