Clécy. Une descente en rappel pour une dose d'adrénaline

Être suspendu dans le vide à une hauteur de 30 mètres ? C'est ce que propose le centre de loisir Capa'Venture à Clécy.

L'activité est impressionnante mais elle vaut le coup d'être testée. Vous êtes accroché à une corde et vous descendez le viaduc de Clécy en rappel. Les sensations fortes sont garanties. Le plus difficile est de s'assoir dans le vide et de lâcher prise. Une fois que vous entamez la descente, prenez votre temps et admirez le paysage. Mais n'ayez crainte. Muni d'un casque et d'un baudrier, vous effectuerez la descente en rappel en toute sécurité.

Capaventure, Le Viaduc de Clécy. 7€ en semaine, 8€ le week-end et jours fériés. Tél. 02 31 69 11 68.