[Actualisé] Seine-Maritime. Une personne meurt percutée par une locomotive, le trafic des trains reprend progressivement

Le trafic des trains a repris progressivement dans les deux sens depuis 9h46, prévient la SNCF. Des retards sont encore possibles.

Un drame est survenu tôt dans la matinée, ce vendredi 11 juillet, à 200 mètres de la gare d'Harfleur sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre.

Une personne est morte sur les rails, percutée par une locomotive seule, informent les pompiers de Seine-Maritime. 19 ont été mobilisés sur place avec cinq engins pour lui porter secours en vain. Police et pompes funèbres sont aussi sur place, précise la SNCF. Les circonstances de cette mort ne sont pas encore connues.

Le trafic des trains a été complètement interrompu dans les deux sens entre Harfleur et Bréauté-Beuzeville, prévient la SNCF. La reprise de ce trafic, progressive, est attendue vers 9h. Dans l'intervalle, deux bus de substitution ont été mis en place au départ de Bréauté et vers le Havre à 8h35 et 9h, prévient la SNCF.