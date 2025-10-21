En ce moment Instant crush DAFT PUNK
Normandie. Coup de vent et orages demain, avant le passage de la tempête Benjamin jeudi

Environnement. Le Calvados, la Manche et l'Orne sont placés en vigilance jaune orages et vent violent ce mercredi 22 octobre, avant que la situation ne se dégrade encore plus le lendemain, avec le passage de la tempête Benjamin.

Publié le 21/10/2025 à 16h29 - Par Lilian Fermin
Une tempête pourrait traverser la Normandie jeudi 23 octobre. Mercredi 22, une partie de la région est déjà placée en alerte jaune en soirée. - Marie-Christine Loubris

Si le début de semaine a été très morose en Normandie, le pire reste à venir. Après un premier coup de vent survenu lundi 20 octobre, Météo France place le Calvados, la Manche, et l'Orne, en vigilance jaune dès mercredi 22 octobre. En soirée, le temps va très nettement se dégrader. A partie de 21h, les trois départements seront en alerte jaune orages, mais aussi en vigilance jaune vent violent à compter de 23h.

Une tempête le jeudi ?

La situation va empirer dans la nuit, et jeudi 23 octobre. La France sera traversée par un phénomène météorologique qui pourrait être violent. Un fort coup de vent, ou même une tempête, qui serait alors baptisée Benjamin, approche de nos côtes. Les caps de la Manche, par exemple, seront fortement exposés.

D'après Météo Basse-Normandie, les rafales pourraient atteindre les 100/120km/h, et parfois même jusqu'à 130km/h. Les prévisions de Météo France s'affineront demain dans le courant de la journée, mais la vigilance sera de mise jeudi 23 octobre.

