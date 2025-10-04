En ce moment WHO KNEW PINK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Météo. Orages et vent… La Normandie placée en vigilance jaune ce samedi, et un département en vigilance orange

Environnement. Ce samedi 4 octobre, Météo France a placé tous les départements de la Normandie en vigilance jaune pour orages. Un département a été placé en vigilance orange pour vent. Précisions.

Publié le 04/10/2025 à 17h04, mis à jour le 04/10/2025 à 17h05 - Par Justine Carrère
Météo. Orages et vent… La Normandie placée en vigilance jaune ce samedi, et un département en vigilance orange
En Normandie, tous les départements ont été placés en vigilances jaune pour orages ce samedi 4 octobre et certains pour vent.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Faites preuve de prudence. En Normandie, du vent et des orages sont prévus. La Seine-Maritime a été placée en vigilance orange pour vent par Météo France ce samedi 4 octobre. Le département a aussi été placé en vigilance jaune pour orages et vagues submersion.

• A lire aussi. Alerte météo. Etretat, Le Tréport, Veules-les-Roses : vigilance vagues submersion en Seine-Maritime samedi, à quoi s'attendre ?

Des vigilances jaunes

En Normandie, la Manche, le Calvados, l'Orne et l'Eure ont aussi été placés en vigilance jaune pour orages et vent par Météo France. Dimanche 5 octobre, la Seine-Maritime restera placée en vigilance jaune pour vagues submersion.

En raison de ces conditions météorologiques, les pompiers de Seine-Maritime ont recensé vers 16h ce samedi 4 octobre, 36 interventions.

 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit (30130) 330€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Plateaux Oriental laiton cuivré
Plateaux Oriental laiton cuivré Hettange-Grande (57330) 100€ Découvrir
Cruche en grès à eau de vie
Cruche en grès à eau de vie Hettange-Grande (57330) 300€ Découvrir
CPL METRONIC Netsocket
CPL METRONIC Netsocket Hettange-Grande (57330) 40€ Découvrir
Passerelle APsystems
Passerelle APsystems Hettange-Grande (57330) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Météo. Orages et vent… La Normandie placée en vigilance jaune ce samedi, et un département en vigilance orange
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple