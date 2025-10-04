Faites preuve de prudence. En Normandie, du vent et des orages sont prévus. La Seine-Maritime a été placée en vigilance orange pour vent par Météo France ce samedi 4 octobre. Le département a aussi été placé en vigilance jaune pour orages et vagues submersion.

• A lire aussi. Alerte météo. Etretat, Le Tréport, Veules-les-Roses : vigilance vagues submersion en Seine-Maritime samedi, à quoi s'attendre ?

Des vigilances jaunes

En Normandie, la Manche, le Calvados, l'Orne et l'Eure ont aussi été placés en vigilance jaune pour orages et vent par Météo France. Dimanche 5 octobre, la Seine-Maritime restera placée en vigilance jaune pour vagues submersion.

En raison de ces conditions météorologiques, les pompiers de Seine-Maritime ont recensé vers 16h ce samedi 4 octobre, 36 interventions.