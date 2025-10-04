En ce moment CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT ELTON JOHN
Alerte météo. Etretat, Le Tréport, Veules-les-Roses : vigilance vagues submersion en Seine-Maritime samedi, à quoi s'attendre ?

Société. Météo-France place les côtes de Seine-Maritime en vigilance jaune vagues-submersion dès ce samedi 4 octobre au soir. De Saint-Valery-en-Caux à Etretat, en passant par Le Tréport et Veules-les-Roses, le littoral normand sera exposé à de fortes conditions météorologiques. Houle, marées hautes et vents violents pourraient provoquer des débordements et compliquer la circulation.

Publié le 04/10/2025 à 07h30 - Par Mathilde Rabaud
Alerte météo. Etretat, Le Tréport, Veules-les-Roses : vigilance vagues submersion en Seine-Maritime samedi, à quoi s'attendre ?
Météo France déclenche une vigilance jaune vagues-submersion en Seine-Maritime. - Adobe

Le littoral de Seine-Maritime va connaître un épisode marin agité ce samedi 4 octobre 2025, à partir de 21 heures. Météo-France a placé la zone en vigilance jaune, un niveau d'alerte qui correspond à un risque modéré mais réel de submersion. La conjonction entre des vents soutenus, une houle importante et de fortes marées accroît la probabilité de débordements et d'inondations ponctuelles.

Quels secteurs de Seine-Maritime sont concernés ?

Les communes littorales de Saint-Valery-en-Caux à Etretat, mais aussi du Tréport à Veules-les-Roses, sont directement exposées. Les zones basses, en particulier à proximité des estuaires, sont les plus vulnérables aux phénomènes de submersion.

Conséquences possibles sur le littoral normand

La vigilance jaune implique plusieurs risques :

  • Circulation dangereuse à proximité du rivage, autant pour les piétons que pour les véhicules.
  • Projections de galets pouvant causer des blessures ou des dégâts matériels.
  • Inondations ponctuelles dans les quartiers bas et en bord de mer.
  • Endommagement de l'habitat léger ou des installations temporaires installées sur les plages.

Exemple au Havre : fermeture de la digue Nord

En prévision de cet épisode, la Ville du Havre a décidé de fermer la digue Nord dès vendredi 3 octobre en fin de journée. Une mesure préventive destinée à protéger la population face aux rafales de vent attendues et aux risques de submersion marine.

Quelles consignes de sécurité à respecter ?

Les autorités appellent à la prudence et rappellent quelques règles essentielles :

  • Ne pas s'approcher du bord de mer, ni à pied ni en voiture.
  • Reporter toute activité nautique ou de navigation.
  • Se tenir informé en suivant les bulletins météo actualisés.
  • En cas d'inondation, gagner les étages supérieurs ou les zones en hauteur.
  • Respecter scrupuleusement les consignes officielles et ne pas évacuer sans ordre formel.

Une mer agitée mais sous surveillance

Si la vigilance jaune n'implique pas un danger extrême, elle reste un signal clair : la mer peut devenir imprévisible et dangereuse. La prudence est de mise pour ce week-end d'octobre le long des côtes de Seine-Maritime.

