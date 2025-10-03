En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
Alerte météo. Tempête Amy : orages et rafales à 130km/h, toute la Normandie placée en vigilance ce samedi

Société. Samedi 4 octobre 2025, Météo France place plusieurs départements normands en vigilance jaune pour vents violents et orages. Des rafales jusqu'à 130km/h sont attendues sur le littoral, notamment dans la Manche et le Calvados.

Publié le 03/10/2025 à 16h56 - Par Mathilde Rabaud
Tempête en Normandie : des rafales jusqu'à 130km/h attendues ce samedi ! - Source : Météociel (modèle : Arome)

La journée de samedi s'annonce agitée sur la façade nord-ouest de la France. Météo France a placé la Manche en vigilance jaune vent violent de minuit à 20h, tandis que le Calvados, l'Eure et la Seine-Maritime sont concernés de 4h à 20h. Du côté de l'Orne, l'alerte sera active de 4h à 18h.

A cela s'ajoute une vigilance jaune orages prévue de 14h à 19h dans la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime.

Des rafales tempétueuses jusqu'à 130km/h

Si le début de journée sera marqué par un premier passage venteux (70 à 80km/h au petit matin), la situation va nettement se renforcer en après-midi. Les prévisionnistes annoncent des rafales de 100 à 120km/h, localement 130km/h, sur le littoral normand. Dans les terres, le vent restera fort avec des pointes pouvant atteindre 80 à 90km/h.

Les secteurs les plus exposés seront le Cotentin et la côte d'Albâtre, où les rafales pourraient dépasser localement les 110km/h.

Un épisode lié à la tempête Amy

A l'origine de ce coup de vent : l'ex-ouragan Humberto, transformé en tempête extratropicale baptisée Amy. Si l'Ecosse est directement frappée avec des rafales pouvant dépasser les 160km/h, la Normandie reste impactée en marge du phénomène, avec un pic de vent attendu entre 5h et 20h samedi.

Pluie, orages et risques sur les déplacements

Outre le vent, des averses orageuses sont à craindre dans l'après-midi.

Côté pluie, on attend entre 10 et 25mm d'eau d'ici dimanche matin, surtout dans le sud-Manche. De quoi compliquer les déplacements routiers et les activités de plein air prévues ce week-end.

Prudence recommandée pour ce samedi

Si vous devez prendre la route, notamment sur les axes côtiers, la plus grande vigilance est conseillée. Branches arrachées, chutes d'arbres et difficultés de circulation sont possibles. Les autorités rappellent également d'éviter les sorties en mer et de sécuriser les objets sensibles aux fortes rafales.

