Le Havre. Vigilance jaune pour vents forts : la foire Saint-Michel sera fermée samedi 4 octobre

Un fort coup de vent va s'abattre sur la Normandie, ce week-end. Pour le moment, la région est placée en vigilance jaune pour vents forts, par Météo France.

Un arrêté de fermeture

En raison de ces vents d'ouest, la Ville du Havre annonce avoir pris un arrêté de fermeture de la foire Saint-Michel pour la journée du samedi 4 octobre. Une mesure de sécurité, en raison de ces conditions météo. Pour le moment, l'arrêté ne prévoit pas de fermeture dimanche 5 octobre.

Il reste toutefois aux amateurs de sensations fortes plus de dix jours pour profiter des autos tamponneuses, montagnes russes et autres maisons hantées. La foire Saint-Michel est installée sur le champ de foire du Havre jusqu'au dimanche 19 octobre, avec une centaine de manèges et stands de jeux et de confiseries.

Pour rappel, l'accès à la digue Nord du Havre est interdit, toujours en raison de la météo.