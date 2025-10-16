En ce moment Nice To Each Other Olivia DEAN
Le Havre. Derniers jours pour profiter des sensations fortes de la foire Saint-Michel !

Loisir. Avant sa clôture dimanche 19 octobre, il reste encore quelques jours pour profiter de la centaine de stands et manèges de la foire Saint-Michel du Havre. De quoi faire le plein de sensations, que l'on soit petit ou grand.

Publié le 16/10/2025 à 10h27 - Par Célia Caradec
La foire Saint-Michel du Havre est ouverte jusqu'au dimanche 19 octobre. - Célia Caradec

Ils s'appellent Bomber Maxxx, Boomerang, Extrême ou New King. Les manèges à sensations fortes sont indissociables de la foire Saint-Michel du Havre. Les adeptes - souvent jeunes ! - ont encore quelques jours, jusqu'au dimanche 19 octobre, pour en profiter.

Au Flipper, ceux qui crient le plus fort remportent un tour gratuit !Au Flipper, ceux qui crient le plus fort remportent un tour gratuit ! - Célia Caradec

360° et 125km/h

"Tu ressens toujours un peu de stress au début, mais une fois que tu es à bord, c'est trop bien !", affirme Liam, 11 ans, venu entre cousins avec Charlie, 13 ans. "Tout ce qui est à sensations on aime beaucoup, c'est le seul moment où on peut crier et se lâcher !", soulignent ces ados, habitués de la foire. Un bémol, quand même : à bord du Flipper, un plateau tournant qui s'incline à 45°, ils n'ont pas crié assez fort pour décrocher un tour de manège gratuit ! "Il y avait meilleurs que nous cette année", évacue Charlie, qui conseille par ailleurs de tester le New King. Le concept de cette nouveauté 2025 ? Un bras articulé qui envoie en l'air à 360°… et 125km/h ! "On les sent de ouf !", assure Samia, qui attribue une note de "8/10" à cette attraction.

Le New King et son bras articulé de 24m est l'une des nouveautés de l'édition 2025.Le New King et son bras articulé de 24m est l'une des nouveautés de l'édition 2025. - Célia Caradec

Pour les moins téméraires, il y a le Midnight Express ou le Sweety. "Un incontournable" pour Chloé et ses amies lycéennes, qui ont économisé pour s'offrir "quatre ou cinq tours de manège" chacune. Côté enfants, le King Dragon, le bateau pirate ou le Splash permettent de gentiment se faire peur. A la sortie de ce dernier manège, composé de montagnes russes aquatiques, Mélinda, "8 ans et demi", le confirme : "Dans la deuxième descente, ça fait un petit peu des frissons !"

Le bateau pirate, pour tester en douceur les manèges à sensation.Le bateau pirate, pour tester en douceur les manèges à sensation. - Célia Caradec

A la foire Saint-Michel, certains n'ont pas froid aux yeux

Pratique. La foire Saint-Michel est ouverte jusqu'au dimanche 19 octobre, tous les jours à partir de 14h. Tarifs réduits sur certains manèges samedi 18 octobre. Accès par la rue Philippe Lebon ou le cours de la République, au Havre.

