Le Havre. Gagnez vos carnets pour la Foire Saint-Michel

Événement festif incontournable, la Foire Saint‑Michel s’installe au Havre comme chaque année pour trois semaines de célébration. Vous pourrez y retrouver un large choix de manèges et d'attractions sans oublier les nombreux stand pour vous restaurer. Chaucun pourra y trouver son bonheur.
SURPRISE CETTE ANNÉE !
Le célèbre Top Scan Extrême et Le New King seront en exclusivité sur le plateau havrais pour cette édition 2025 !
Les horaires pour profitez pleinement de la foire :
Lundi à Jeudi : 14h / 23h
Vendredi : 14h / 2h
Samedi : 14h / 2h
Dimanche : 14h / 23h
Date : du 27 Septembre au 19 Octobre au Havre
Tirage au sort le vendredi 3 octobre à 10h.
