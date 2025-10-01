Le Havre. Gagnez vos carnets pour la Foire Saint-Michel

Événement festif incontournable, la Foire Saint‑Michel s’installe au Havre comme chaque année pour trois semaines de célébration. Vous pourrez y retrouver un large choix de manèges et d'attractions sans oublier les nombreux stand pour vous restaurer. Chaucun pourra y trouver son bonheur.

SURPRISE CETTE ANNÉE !

Le célèbre Top Scan Extrême et Le New King seront en exclusivité sur le plateau havrais pour cette édition 2025 !

Les horaires pour profitez pleinement de la foire :

Lundi à Jeudi : 14h / 23h

Vendredi : 14h / 2h

Samedi : 14h / 2h

Dimanche : 14h / 23h

Date : du 27 Septembre au 19 Octobre au Havre

⇒ Pour tentez de gagner vos entrées, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le vendredi 3 octobre à 10h.