Le Havre. Jackpot au Pasino, un habitué gagne plus de 44 000 euros

Société. Un heureux gagnant au Pasino du Havre. Jeudi 20 novembre, un habitué des lieux a remporté un jackpot de 44 037 euros sur l'une des machines à sous de l'établissement.

Publié le 21/11/2025 à 09h48 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Jackpot au Pasino, un habitué gagne plus de 44 000 euros
Un habitué du Pasino du Havre a remporté plus de 44 000 euros sur une machine à sous. - Célia Caradec

De quoi mettre du beurre dans les épinards. Jeudi 20 novembre dans la soirée, un jackpot de 44 037 euros est tombé sur l'une des machines à sous du Pasino du Havre.

L'heureux gagnant, un Havrais d'une cinquantaine d'années, habitué des lieux et souhaitant conserver l'anonymat, a accueilli ce gain avec une grande surprise et beaucoup de joie, expliquant simplement qu'il s'agit d'un "très beau cadeau" qu'il n'attendait pas.

Ce n'est pas le seul jackpot de l'année

"Nous sommes toujours ravis de voir nos clients repartir avec de si belles surprises. Ce jackpot illustre parfaitement la fidélité de nos visiteurs. Nous adressons toutes nos félicitations au gagnant", déclare la direction du Pasino du Havre. En juin dernier, un client avait déjà remporté un jackpot de plus de 63 000 euros.

Le Pasino du Havre propose une offre complète de casino : machines à sous, jeux de table, restaurant, hôtel, spa, spectacles et événements. L'établissement est ouvert 7 jours sur 7.

Le Havre. Jackpot au Pasino, un habitué gagne plus de 44 000 euros
