Jeu. Gagnez votre accès V.I.P. au Tendance Live du Havre !

Tendance Ouest vous ouvre les portes du concert Tendance Live au Havre… en V.I.P. !

Imaginez… dès l'après-midi vous êtes accueillis comme des privilégiés, vous passez de l'autre côté du rideau pour visiter les coulisses, vous assistez aux balances comme si vous faisiez partie de l'équipe, et surtout… vous rencontrez des artistes en vrai !

Puis, le soir, place au grand concert avec accès à l'espace V.I.P. pour vous et la personne de votre choix ! Et quel concert ! Marine, gagnante de la "Star Academy" 2024, Héléna la révélation belge de la "Star Academy" 2023, le duo Jeck & Carla, Julien Lieb dont l'album sort ce jour-là, Charles Doré et évidemment Broken Back, l'artiste pop-folk électro aux centaines de millions de streams…

Alors si vous voulez vivre le Tendance Live en V.I.P., envoyez dès maintenant le code TENDANCE par SMS au 7 14 15 (3×0,75€ + coût d'envoi). Tirage au sort jeudi matin à 8h55, en direct sur Tendance Ouest.