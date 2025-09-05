Jeu. Gagnez vos places pour le prochain Tendance Live au Havre !

Gagnez vos deux invitations pour le prochain concert Tendance Live, le vendredi 26 septembre au Carré des Docks du Havre avec :

Marine : Gagnante de la dernière édition de la Star Academy 2024, elle s'impose avec sa voix sincère et son premier album Cœur Maladroit, écrit avec des auteurs de renom, comme Eddy de Pretto

Héléna : Révélation belge de la Star Academy 2023, elle enchaîne les concerts complets et les succès avec ces différents hits qui parlent à tout le monde.

Jeck & Carla : Ce duo complice réunit deux talents issus de The Voice et The Voice Kids, auteurs de titres pop entraînants comme M'envoler.

Julien Lieb : Finaliste de la Star Academy 2023, il séduit avec sa pop introspective, son premier album sort justement le 26 septembre

Charles Doré : Demi-finaliste 2024, il incarne à 19 ans une nouvelle pop généreuse, avec des singles fédérateurs, dynamiques comme Je pars mais je reste

Broken Back : L'artiste malouin au style pop-folk électro cumule 650 millions de streams et prépare une grande tournée avec son album Smile Again.

Ne manquez pas ce concert-événement de la rentrée organisé par Tendance Ouest !

Gagnez vos places en envoyant maintenant le mot CONCERT par SMS au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS).