Grand concert gratuit. Retour du Tendance Live au Havre : découvrez la programmation complète !

C'est désormais un rendez-vous traditionnel de la rentrée dans la cité Océane. Le Tendance Live revient au Havre ! Rendez-vous vendredi 26 septembre au Carré des Docks pour un grand concert gratuit, organisé par Tendance Ouest.

Après Superbus, Jérémy Frérot ou encore Kimberose l'an passé, voici la programmation complète de cette soirée exceptionnelle.

Marine

Gagnante de la Star Academy 2024, Marine s'est rapidement imposée comme l'une des nouvelles voix de la pop française. Son premier single, Ma faute, a séduit le public. Son album, "Cœur Maladroit", est sorti fin juin, avec des auteurs de renom comme Eddy de Pretto. Sa voix sincère et ses textes intimes lui permettent de s'imposer parmi les révélations les plus prometteuses de sa génération.

Héléna

Révélation belge de la Star Academy 2023, Héléna a conquis le public en France et en Belgique, remplissant déjà l'Olympia et l'Ancienne Belgique. Avec des titres pop lumineux comme Summer Body et Mauvais Garçon, elle s'impose comme une artiste énergique et charismatique. Son duo remarqué avec Mentissa sur Formidable de Stromae et ses concerts complets ont confirmé son statut de nouvelle sensation francophone.

Jeck & Carla

Ce duo unit deux jeunes talents complémentaires : Jeck, révélé par The Voice et suivi par près d'un million de fans sur TikTok, et Carla, ancienne finaliste de The Voice Kids et interprète du tube viral Bim Bam Toi à l'Eurovision Junior. Ensemble, ils offrent des titres pop complices et entraînants comme M'envoler ou A qui le tour, qui vont figurer sur un album à paraître.

Julien Lieb

Finaliste de la Star Academy 2023, Julien Lieb s'est distingué par sa voix sensible et ses textes personnels. Après ses premiers singles Encore une fois et Le Jeu, il a sorti l'EP Autrement et prépare son premier album "Naufragé" pour fin 2025. Avec son style pop introspectif et son écriture sincère, il s'affirme comme une nouvelle valeur sûre de la chanson française.

Charles Doré

Demi-finaliste de la Star Academy 2024, Charles Doré a marqué les esprits par son énergie généreuse et sa voix puissante. Après une reprise remarquée, il a lancé son premier single original Le cœur des gens, et l'entêtant Je pars mais je reste, chanson fédératrice qui reflète sa sincérité artistique. A seulement 19 ans, il incarne une nouvelle génération pop pleine de promesses.

Broken Back

Originaire de Saint-Malo, Broken Back s'est imposé avec son style pop-folk électro lumineux. Auteur du tube Happiest Man on Earth et du succès Riva (Restart the Game), il totalise plus de 650 millions de streams et a donné plus de 400 concerts à travers le monde. Son nouvel album "Smile Again" confirme son univers solaire et annonce une grande tournée à l'automne 2025.

Tous ces artistes seront réunis sur scène vendredi 26 septembre 2025 au Carré des Docks du Havre pour un Tendance Live exceptionnel.