Tendance Live Le Havre. Une distribution exceptionnelle de 500 places pour assister à ce grand concert gratuit !

Loisir. A une semaine du Tendance Live Le Havre au Carré des Docks, une distribution exceptionnelle de 500 places est organisée samedi 20 septembre à l'agence La Forêt Immobilier. Ne la manquez pas !

Publié le 18/09/2025 à 18h00 - Par Lucien Devôge
Helena se produira vendredi 26 septembre sur la scène du Carré des Docks du Havre, à l'occasion du Tendance Live. - RVB

Vendredi 26 septembre, Tendance Ouest vous donne rendez-vous au Havre pour le grand concert gratuit de la rentrée, au Carré des Docks. Votre radio préférée vous propose un Tendance Live d'exception, avec Helena, Marine, Jeck & Carla, Julien Lieb, Charles Doré et Broken Back !

500 places distribuées

Vous n'avez pas encore réussi à gagner une place pour assister à cette soirée ? Pas de panique, voici une séance de rattrapage. En partenariat avec La Forêt Immobilier, partenaire de ce Tendance Live, une distribution exceptionnelle de 500 places est organisée samedi 20 septembre dès 10h.

Le lieu de rendez-vous : l'agence La Forêt Immobiliser située au 100, rue Bernardin de Saint-Pierre, au Havre. 

Rendez-vous samedi 20 septembre à 10h à l'agence La Forêt Immobilier de la rue Bernardin de Saint-Pierre, au Havre.

Par ailleurs, il est toujours possible de jouer pour gagner une place. Pour cela, rien de plus simple : envoyez maintenant le mot CONCERT par SMS au 7 14 15 (2 x 0,75€ + coût du SMS).

Rendez-vous samedi 20 septembre à 10h à l'agence La Forêt Immobilier de la rue Bernardin de Saint-Pierre, au Havre.

