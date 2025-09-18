Tendance Live Le Havre. Une distribution exceptionnelle de 500 places pour assister à ce grand concert gratuit !

Vendredi 26 septembre, Tendance Ouest vous donne rendez-vous au Havre pour le grand concert gratuit de la rentrée, au Carré des Docks. Votre radio préférée vous propose un Tendance Live d'exception, avec Helena, Marine, Jeck & Carla, Julien Lieb, Charles Doré et Broken Back !

500 places distribuées

Vous n'avez pas encore réussi à gagner une place pour assister à cette soirée ? Pas de panique, voici une séance de rattrapage. En partenariat avec La Forêt Immobilier, partenaire de ce Tendance Live, une distribution exceptionnelle de 500 places est organisée samedi 20 septembre dès 10h.

Le lieu de rendez-vous : l'agence La Forêt Immobiliser située au 100, rue Bernardin de Saint-Pierre, au Havre.

Par ailleurs, il est toujours possible de jouer pour gagner une place. Pour cela, rien de plus simple : envoyez maintenant le mot CONCERT par SMS au 7 14 15 (2 x 0,75€ + coût du SMS).