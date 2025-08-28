En ce moment Cavale COEUR DE PIRATE
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Musique. Helena dévoile son nouveau single : un hit en puissance pour la rentrée

Société. La révélation pop de l'année frappe fort avec "Tout a changé (Rien n'a changé)", son nouveau titre déjà en pleine ascension. Une rentrée musicale sous le signe de l'émotion et de l'énergie.

Publié le 28/08/2025 à 18h00 - Par Aline
Musique. Helena dévoile son nouveau single : un hit en puissance pour la rentrée
Helena dévoile "Tout a changé (Rien n'a changé)", un nouveau single qui s'annonce comme l'un des hits de cet automne. Découvrez-le sur Tendance Ouest ! - Instagram @helena_blly - @dgtquentin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après Aimée pour de vrai, Summer Body, Mauvais Garçon et Mélatonine, Helena choisit Tout a changé (Rien n'a changé) comme nouveau single extrait de son premier album "Hélé". Le morceau, à la fois percutant et mélodique, séduit déjà les programmateurs radios : il vient de faire un bond spectaculaire de 105 places en une semaine et intègre désormais le top 100 des titres les plus diffusés. Un démarrage qui annonce un vrai succès pour cette rentrée 2025 !

En parallèle, Helena a partagé une photo en story Instagram hier, qui laisse penser qu'un clip pour Tout a changé (Rien n'a changé) pourrait être en préparation.

Une tournée très attendue

Helena ne s'arrête pas là : dès octobre, elle repart à la rencontre de son public dans une grande tournée des Zéniths. Amiens, Lille, Rouen, Nantes, Paris, Caen, Marseille, Bruxelles ou encore Montpellier… La chanteuse parcourra les routes de France et de Belgique pour présenter son premier album.

Une artiste qui s'impose

Avec un univers affirmé et des titres qui mêlent pop urbaine et émotion brute, Helena confirme qu'elle est bien plus qu'une étoile montante : elle s'impose comme une figure forte de la nouvelle scène francophone. Tout a changé (Rien n'a changé) pourrait bien être l'un des tubes incontournables de l'automne.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Musique. Helena dévoile son nouveau single : un hit en puissance pour la rentrée
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple