Musique. Helena dévoile son nouveau single : un hit en puissance pour la rentrée

Après Aimée pour de vrai, Summer Body, Mauvais Garçon et Mélatonine, Helena choisit Tout a changé (Rien n'a changé) comme nouveau single extrait de son premier album "Hélé". Le morceau, à la fois percutant et mélodique, séduit déjà les programmateurs radios : il vient de faire un bond spectaculaire de 105 places en une semaine et intègre désormais le top 100 des titres les plus diffusés. Un démarrage qui annonce un vrai succès pour cette rentrée 2025 !

En parallèle, Helena a partagé une photo en story Instagram hier, qui laisse penser qu'un clip pour Tout a changé (Rien n'a changé) pourrait être en préparation.

Une tournée très attendue

Helena ne s'arrête pas là : dès octobre, elle repart à la rencontre de son public dans une grande tournée des Zéniths. Amiens, Lille, Rouen, Nantes, Paris, Caen, Marseille, Bruxelles ou encore Montpellier… La chanteuse parcourra les routes de France et de Belgique pour présenter son premier album.

Une artiste qui s'impose

Avec un univers affirmé et des titres qui mêlent pop urbaine et émotion brute, Helena confirme qu'elle est bien plus qu'une étoile montante : elle s'impose comme une figure forte de la nouvelle scène francophone. Tout a changé (Rien n'a changé) pourrait bien être l'un des tubes incontournables de l'automne.