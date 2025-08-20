Musique. Helena s'envole pour le Japon, elle va représenter la Belgique avec Mentissa lors d'un concert à l'Expo universelle d'Osaka !

Portée par sa voix singulière et son énergie, Helena multiplie les succès et s'impose peu à peu comme l'une des voix incontournables de la nouvelle scène musicale : concerts à guichets fermés en Belgique et en France, passage remarqué à l'Olympia, prestation devant la famille royale lors de la fête nationale, et festivals en série. Rien ne semble freiner son ascension.

Helena exporte son talent à l'international

Helena s'apprête à franchir un cap décisif dans sa carrière. Le 14 septembre, elle représentera la Belgique à l'exposition universelle d'Osaka aux côtés de Mentissa. Les deux chanteuses se produiront lors du Belgian Day, un événement organisé dans le pavillon belge déjà visité par plus d'un demi-million de personnes depuis son ouverture. Un défi de taille, mais aussi une belle vitrine internationale pour les deux artistes.

Un duo déjà complice

Helena et Mentissa ne monteront pas sur scène ensemble pour la première fois. Récemment, elles ont conquis le public avec leur reprise piano-voix du titre Formidable de Stromae. Une performance chaleureusement saluée, qui avait mis en lumière leur complicité artistique.

A Osaka, ce duo promet à nouveau de séduire, cette fois sous les projecteurs du monde entier.

