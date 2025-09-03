En ce moment BACK FOR GOOD TAKE THAT
Musique. Le rock français s'exporte : Indochine en live à l'Expo 2025 d'Osaka au Japon

Société. Le groupe culte Indochine représentera la France lors de l'Exposition Universelle 2025 à Osaka, au Japon. Un concert événement attendu sur la scène du Pavillon France.

Publié le 03/09/2025 à 17h08 - Par Aline
Le groupe de rock français Indochine va représenter la France le 13 septembre prochain à Osaka, au Japon. - Instagram - @sonymusicfrance @indochineofficiel

Après Helena et Mentissa, qui représenteront la Belgique lors de l'Expo 2025, c'est au tour de la France de dévoiler sa tête d'affiche musicale : Indochine, véritable pilier du rock hexagonal, fera vibrer le Pavillon France en assurant un concert exceptionnel à Osaka le 13 septembre prochain. Choisi pour incarner l'esprit culturel français, le groupe se produira à l'occasion de la journée dédiée à la France, au sein d'un événement qui réunit plus de 160 pays autour du thème "Concevoir la société future pour nos vies".

Avec plus de 3 millions de visiteurs depuis son ouverture, le Pavillon France est une véritable immersion dans les talents hexagonaux : art, science, innovation et défis contemporains y sont mis à l'honneur. La présence d'Indochine vient renforcer cette ambition de faire rayonner une culture française audacieuse et universelle.

Une année triomphale pour le groupe

Forte de 13 millions d'albums écoulés et de 2 milliards d'écoutes en streaming, la formation menée par Nicola Sirkis connaît une année record. Leur Arena Tour, lancé récemment, affiche complet sur plus de 100 dates en France, en Belgique et en Suisse. Nicola Sirkis et ses acolytes donneront notamment deux concerts en Normandie, les 21 et 22 novembre 2025.

Le passage d'Indochine à Osaka s'annonce comme un moment fort de cette tournée triomphale.

